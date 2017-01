Bad Säckingen Der Orchesterverein Bad Säckingen bietet seinem Publikum in Tiengen einen Hörgenuss zum Jahresbeginn

Der Orchesterverein Bad Säckingen bietet seinem Publikum in Tiengen einen Hörgenuss zum Jahresbeginn

Das Konzert nach Weihnachten des Orchestervereins Bad Säckingen unterhält in Tiengen. Das Orchester spielt gemeinsam mit Solisten gefällige Klassik. Das Konzert markiert zugleich den Beginn der Peter-Thumb-Konzerte.

Tiengen/Bad Säckingen – Für einen gelungenen Doppelstart ins neue Jahr sorgte der Orchesterverein Bad Säckingen mit seinem schon traditionellen „Konzert nach Weihnachten“. In Tiengen war es das erste Konzert des Jahres in der Peter-Thumb-Reihe, in Bad Säckingen ein Anlass, der vom Jahresbeginn nicht mehr wegzudenken ist.

Drei Stücke von Bach, Volkmann und Matynov hatte das 20-köpfige Streicherensemble mit seinem musikalischen Leiter Klaus Kunzmann für diesen Abend vorbereitet. Den Einstieg gab das allseits bekannte Konzert c-Moll, BMV 1043 von Johann Sebastian Bach. Das Stück für zwei Violinen und Streicher mit den Solisten Iris Ewald-Tillner und Jonathan Stich an der Violine und Jonas Ebner am Cembalo verzauberte das Publikum auch sogleich mit seinem fröhlichen und beschwingten Einstieg. In den drei Sätzen mit fugenartigen Charakter und teilweise schon gesanglichen Elementen entfaltet sich das ganze Spektrum barocker Sinnesfreude.

Während Iris Ewald-Tillner schon als Jugendliche oft mit dem Orchesterverein aufgetreten ist, war es für Jonathan Stich das erste Konzert mit dem Bad Säckinger Streichorchester. Dass die beiden Musiker schon seit Studienzeiten zusammen musizieren, zeigte sich dann auch besonders am harmonisch gespielten, anspruchsvolleren dritten Satz. Mit dem zweiten Stück von Robert Volkmann stand ein alter Bekannter auf dem Spielplan. Bereits 2011 hatte der Orchesterverein die dritte Serenade Volkmanns aufgeführt, am Sonntag stand nun die Serenade Nr. 2 in F-Dur auf dem Spielplan. Die Serenaden Volkmanns waren bei seinen Zeitgenossen außerordentlich beliebt, auch das Säckinger Publikum begeisterten die lebenslustigen, romantischen Melodien.

Diesmal ohne Solisten trug das beschwingt spielende Orchester die vier Sätze durch die hervorragende Akustik der Heilig-Kreuz-Kirche und wurde mit reichlichem Beifall belohnt.

Als letztes Stück des Abends spielte der Orchesterverein die interessante Komposition „Come In“ für Solo-Violine und Orchester von Vladimir Matynov. Das Werk soll mit seiner Melodie das Emporsteigen der Seele zum Himmelstor hörbar darstellen, welche sich danach sehnt, eine Stimme zu hören, die ihr zuruft: "Komm herein!" Es stellte sich als anspruchsvolles Stück heraus, gerade für die Solistin Iris Ewald-Tillner. Die Schwierigkeit liegt darin, wie Ortrud Merkert im Vorfeld verriet, dass hier sehr hohe Töne gefragt sind. Das äußerst harmonische Stück steigerte sich in seinen sechs kurzen Sätzen zu einem sanft jubilierenden Finale. Immer wieder hörte das Publikum das Klopfen an der Himmelstür, bis schließlich zum Schluss das erlösende „Come in“ ertönte. Für den gelungenen Konzertabend bedankte sich das Publikum schließlich bei Orchester und Solisten mit langem Applaus und zum Tiel stehenden Ovationen.