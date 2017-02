Gurtweil Der Musikverein Gurtweil will Lücken schließen

Der Musikverein Gurtweil möchte noch weitere Mitglieder gewinnen und auch weitere Gelegenheiten für musikalische Auftritte schaffen.

Gurtweil – Positive Bilanz zog der Musikverein Gurtweil. Für dieses Jahr steht die Gewinnung neuer Musiker im Fokus. Vorsitzender Daniel Duttlinger begrüßte die Mitglieder. Nach dem Jahresrückblick auf 2016, vorgetragen von Uschi Ziegler in Vertretung von Georg Heimberger, sowie den Berichten der Kassiererin Magdalena Jehle und des Dirigenten Christian Steinlein wurden fünf Musiker für fleißigen Probenbesuch ausgezeichnet. Bester Probenbesucher war Ulrich Müller, der nur einmal fehlte. 67 Proben und Auftritte hatte man bewältigt, der Probenbesuch lag im Durchschnitt bei 80,3 Prozent.

Dirigent Christian Steinlein lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand und das Engagement der Musiker. Obwohl man 2017 bereits acht Neuaufnahmen verzeichnen kann, schaut man nachdenklich in die Zukunft und möchte weitere Quereinsteiger sowie Kinder und Jugendliche gewinnen. Besonders im Blechregister seien Lücken entstanden, die man mittel- bis langfristig schließen will. In Zusammenarbeit mit der Musikschule Südschwarzwald ist ein Jugendorchester aus der Kooperation der Jungmusiken von Gurtweil, Weilheim, Nöggenschwiel, Remetschwiel und Aispel-Rohr unter der Leitung von Ulf Kühner entstanden. Drei Quer-, beziehungsweise Wiedereinsteiger wurden aufgenommen.

Als Nachfolgerin für Beisitzer Georg Jehle wurde Eva Jordan gewählt. Die regulären Wahlen finden im nächsten Jahr statt. Nach dem Bericht der Jungmusikbetreuerin Nicole Fischer wurde die Vorschau für 2017 vorgetragen: Teilnahme an kirchlichen Anlässen, Fasnachtsveranstaltungen und Ständchen, zwei Altpapier- und Altmetallsammlungen in Gurtweil und Gutenburg. An der Hoorigen Mess' in Tiengen wird ein Stand bewirtschaftet, der Markt für Selbstgemachtes ist für 25. März vorgesehen. Der Dorfhock mit der Guggenmusik Bockers beim Vereinsheim wird am 15. Juli abgehalten. Erstmals gibt es ein Muttertagskonzert am 14. Mai in der Gurtweiler Pfarrkirche.

Zur Förderung der Kameradschaft gibt es einen bunten Abend im Vereinsheim, einen Jassabend und einen zweitägigen Ausflug. Der Höhepunkt ist das Jahreskonzert zum 1. Advent in der Gurtweiler Gemeindehalle. Mitwirken wird man beim Bezirksmusikfest in Ühlingen und am Chilbi-Umzug in Waldshut. Die Jungmusik veranstaltet am 2. Mai eine offene Probe im Vereinsheim.

Der Verein

Der Musikverein Gurtweil besteht aus 45 aktiven Musikern. Des Weiteren gibt es die Jungmusik Gurtweil mit 22 Jungmusikern. Geprobt wird jeweils am Dienstag um 20 Uhr unter der Leitung des Dirigenten Christian Steinlein. Die Jungmusik probt von 18.30 bis 19.30 Uhr und steht unter der Leitung von Ulf Kühner. Wer Interesse am Mitmusizieren hat, findet Ansprechpartner unter den Mitglieder oder auf der Homepage (www.musikverein-gurtweil.de).