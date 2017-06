Waldshut-Tiengen Der Lehrer Gerhard Behnke veröffentlicht persönliche Lieder im Singer-Songwriter-Stil

Die dritte CD von Gerhard Behnke, Ex-Lehrer des Klettgau-Gymnasiums Tiengen, erscheint. Die CD-Taufe ist am 17. Juni in der Gems in Singen.

Gerhard Behnke (60) hat seine dritte CD mit dem Titel „Take Care Of Your Own“ herausgebracht. Auch wenn Behnke seit rund eineinhalb Jahren in Gottmadingen wohnt, werden sich viele in der Gegend noch gut an ihn erinnern: Er hat bis zum Sommer 2016 jahrzehntelang am Klettgau-Gymnasium Tiengen unterrichtet und war, bis zu ihrer Auflösung 2012, Kopf der beiderseits des Hochrheins bekannten Band Peaches in Wonderland. Seitdem ist der Sänger und Gitarrist als „Behnke & Band“ unterwegs.

Der Lehrer, der jetzt am Friedrich-Wöhler Gymnasium in Singen unterrichtet, schreibt seit 20 Jahren eigene Songs und ist sich mit seiner neuen CD treu geblieben. „Ich fühle mich dem Singer-Songwriter-Musikstil verbunden, diese Art Musik ist Teil meiner Identität“, sagt Gerhard Behnke. Er hat für seine neue CD zehn gefühlvolle Songs geschrieben, in denen er, mehr noch als früher, persönliche Erlebnisse und auch private Konfliktsituationen verarbeitet hat und ausdrückt. Die Unwägbarkeiten des Lebens, verbunden mit Unsicherheiten und Ruhelosigkeit, spielen dabei eine große Rolle.

„Die Songs erzählen Geschichten eines „Travelling Man“ – sanft, aufrüttelnd und tiefgründig“, heißt es auf der Einladungskarte zur kommenden CD-Taufe. Für die Aufnahme der zehn Titel hatte Behnke ein Studio in Nashville gebucht. Er singt – auch darin ist er sich treu geblieben – ausschließlich in englischer Sprache. Es ist die Sprache, die ihn von Jugend an begleitet und es ist die Sprache seiner großen Idole: Bob Dylon, Neil Young und James Taylor.

Zwei Songs auf der neuen CD sind bereits 2013 als CD-Single erschienen, klingen aber im Zuge der Neuaufnahme etwas anders. Der eine heißt „One Man Show“ und ist als Promo Video zu „Take Care Of Your Own“ auf Behnkes Homepage (www.gerhardbehnke.com) zu finden. Aufgenommen wurde das Video im Sommer 2016 von Kameramann Jason Stewart, der hierfür Gerhard Behnke und dessen alten VW-Bus zwei Tage lang rund um den Bodensee begleitet hat. „Eine Art Road-Movie ist entstanden“, sagt Gerhard Behnke.

CD-Vorstellung

Die Taufe der dritten CD von Gerhard Behnke ist am Samstag, 17. Juni, 20 Uhr, im Kulturzentrum Gems in Singen, Mühlenstraße 13. Gerhard Behnke tritt mit den Schweizer Musikern Didi Bühler (Bass), Jean-Marc Hunziker (Gitarre), Haig Alexander (Schlagzeug) und Moni Bohren (Hintergrundgesang) auf. Im Vorprogramm spielt die Band Schweinepunk.