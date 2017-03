Waldshut-Tiengen Der Landfrauenbezirks Waldshut ist vielfältig aktiv

Im Vorstand des Landfrauenbezirks Waldshut gibt es personelle Veränderungen: Neue Kassiererin ist Helga Anetsmann, neue Kassiererin ist Monika Studinger. Einige Mitgliedsvereine kämpfen allerdings mit Nachwuchsproblemen, vor allem bei der Besetzung von Vorstandsämtern mit jüngeren Frauen.

Mit leichten personellen Veränderungen im Vorstand geht der Landfrauenbezirk Waldshut in die nächsten drei Jahre: Schriftführerin Ingrid Höfler gab nach 15 Jahren ihr Amt ab, Monika Studinger von den Unteralpfener Landfrauen ist ihre Nachfolgerin. Neue Kassiererin ist die Indlekofener Landfrau Helga Anetsmann, sie löst Eva Jenzen-Georgii nach neunjähriger Tätigkeit ab. Die übrigen Vorstandmitglieder mit der Vorsitzenden Elisabeth Etspüler an der Spitze, wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Die Wahlen in der Hauptversammlung des Landfrauenbezirks Waldshut im Schmitzinger Vogelhüsli wurden von Birgitta Klemmer, Geschäftsführerin des Landfrauenverbandes Südbaden, geleitet. Jeweils ein oder zwei Vertreterinnen der 24 Ortsvereine des Bezirks Waldshut – insgesamt 47 Wahlberechtigte – hatten bei jedem Wahlgang nahezu einstimmig für die Kandidaten entschieden.

Die Landfrauen blickten in der Versammlung auf zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen zurück, unter anderem den Flohmarkt der Bierbronnener Landfrauen, die Landfrauenreise nach London und das Seminar „Führen-leiten-motivieren“ im März 2017. Auch dieses Jahr ist wieder einiges geboten. Die Landfrauen werden wieder bei den Frauenaktionswochen mitmachen und verschiedene Schulungen, beispielsweise für Frauen, die in Dorfläden verkaufen, besuchen können.

Finanziell steht der Landfrauenbezirk Waldshut etwas schlechter da als Anfang 2016, aber nur weil gerade 1000 neue Liederbücher – ein Erfolgsprodukt der Landfrauen – bestellt und bezahlt wurden. Die Versammlung verlief sehr harmonisch, die Frauen demonstrierten Zusammenhalt und dank der humorvollen Art der Vorsitzenden Etspüler, wurde auch viel gelacht. Dass es dennoch wie in vielen anderen Vereinen auch, Probleme gibt, machten Dettighofener Landfrauen deutlich: Sie finden keine jüngeren Frauen, die bereit sind, in ihrem Ortsverein als Vorsitzende zu kandidieren. In diesem Zusammenhang wurde eine nicht unumstrittene Regelung zur Verjüngung der Landfrauenvereine angesprochen: Frauen, die für das Amt der Vorsitzenden kandidieren oder wieder kandidieren, müssen unter 65 sein.