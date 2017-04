Waldshut-Tiengen Der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen erhält Auszeichnung

Das Engagement des Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen gegen Tetanus-Erkrankungen bei Müttern und Neugeborenen im Rahmen des Projekts "Eliminate" wird gewürdigt.

Der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen erhält wegen seines finanziellen Engagements für das gemeinsame Projekt "Eliminate" von Unicef und Kiwanis International die Auszeichnung eines „Legacy Bronze Clubs“. Das Projekt "Eliminate" hat es sich zum Ziel gesetzt, die Sterblichkeitsquote von Neugeborenen als Folge einer Tetanusinfektion auf Null zu reduzieren. Dies schreibt der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen in einer Pressemitteilung.

„Es war für uns keine Frage, das Projekt 'Eliminate' zu unterstützen“, sagt Bernhard Frick, Präsident des Clubs. „Unsere Spende in Höhe von 9750 Euro ist ein Baustein, Tetanus endgültig zu eliminieren und so den Tod von jährlich rund 60 000 Säuglingen zu verhindern“, so Bernhard Frick weiter. „Die Auszeichnung ehrt uns und ist den Mitgliedern des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen zugleich Ansporn, sich weiterhin für notleidende Kinder zu engagieren.“

Kiwanis ist eine weltweite Organisation von Freiwilligen, die sich nach eigenen Angaben für das Wohl von Kindern und der Gemeinschaft einsetzen. Der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen hat 38 Mitglieder. Seit 28 Jahren engagiert er sich durch ehrenamtliche Arbeiten und Spenden, um die Situation notleidender Kinder in der Region zu verbessern. Kiwanis und Unicef haben es sich zum Ziel gesetzt, mütterlichen und frühkindlichen Tetanus zu eliminieren und somit die Welt zu verändern. Tetanusbakterien, die sich im Boden befinden, gelangen nach der Geburt über offene Wunden in den Kreislauf der Mütter oder Säuglinge. Vor allem Menschen in armen Ländern mit mangelnder Gesundheitsversorgung sind betroffen.

Tetanus bei Müttern und Kindern kann laut Kiwanis Club leicht verhindert werden. Drei Impfungen der Mutter für je 60 Cent reichen aus, Mutter und Kind gegen die Gefahr durch Tetanus zu schützen. Jährlich sterben fast 60 000 Neugeborene und eine große Zahl von Müttern an Tetanus. Alle neun Minuten stirbt ein Baby qualvoll an Tetanus, einer Krankheit, die leicht zu verhindern ist. Die Opfer dieser Krankheit gehören zu den ärmsten und am meisten benachteiligten Kindern und Frauen dieser Welt.