Waldshut-Tiengen Der Kirchenchor Waldshut dankt fleißigen Sängern mit kleinen Aufmerksamkeiten

Zahlreiche Mitglieder des Kirchenchors Waldshut versäumen keine oder nur wenige Proben. Einige kommen auch von weither. Dies würdigt der Vorstand.

„Schön, dass es Euch gibt“, sagte der Präses des Kirchenchors Liebfrauen Waldshut, Pfarrer Ulrich Sickinger, in der Hauptversammlung auf den Punkt. Ein Kirchenchor sei kein Chor wie jeder andere, er gestalte die Liturgie mit und mache Musik, die zu Herzen gehe und Gott lobe. Somit sei der Kirchenchor die Kirche im Kleinen.

Zwölfmal hat der Kirchenchor im vergangenen Jahr die Eucharistiefeier in der Liebfrauenkirche an Sonn- und Feiertagen musikalisch begleitet, 52-mal wurde geprobt. Einige der Höhepunkte hob Schriftführer Rolf Huber in seinem Bericht hervor. Da sei einmal die „Missa brevis“, die am Ostersonntag intoniert worden sei. Dazu komme die „Schöpfung“ von Joseph Haydn, die mit der Singschule Doremi, einem Projektchor, der Jugendkantorei und dem Barockorchester L'arpa festante aus München aufgeführt worden war und die Zuhörer begeistert habe. Nicht zu vergessen der Auftritt der Solo-Sopranistin Maria Backhaus, die an der Chilbi-Festmesse ihren Part in der kleinen Orgelsolomesse von Haydn exzellent vorgetragen habe.

Auch bei „Kirchenmusik grenzenlos“ habe der Chor mitgewirkt. Besonderer Dank gebühre hier der Chorleiterin Anne Roosmann, die den Chor immer wieder zu Höchstleistungen ansporne, schloss der Schriftführer seinen Bericht. Die Chorleiterin erklärte, sie sei stolz auf ihre Sänger, die zum Teil weite Wege auf sich nähmen, um an den Proben und Auftritten teilzunehmen. Das Jahr 2016 sei ein gelungenes musikalisches Jahr gewesen. Auch für 2017 habe sie schon einiges geplant.

Der Kirchenchor werde unter anderem eine ökumenische Vesper in Lünen gestalten und die „Spatzenmesse“ von Mozart einüben. Auch ein gemeinsamer Gottesdienst mit allen Kirchenchören der Region in Tiengen sei geplant. Der Chor zählt momentan 43 Mitglieder, darunter 14 Sopranstimmen, 19 Altstimmen, fünf Bässe und fünf Tenöre. Das Durchschnittsalter der Sänger beträgt 65 Jahre.

Sieben Sänger wurden für 96 bis 100 Prozent Probenbesuche geehrt. Die Probenstatistik angeführt hatte Irene Huber, die bei keiner Probe gefehlt hatte. Dicht gefolgt wurde sie von Erna Ebner auf dem zweiten Platz. Zu 96 Prozent bei den Proben dabei waren Irmgard Köpfler und Pia Reiser bei den Damen und Rainer Beermann, Harry Kretschmer und Gerhard Liebetanz bei den Herren. Ihr Dank gehe an alle Sänger und Sängerinnen, vor allem zu denen, die von weither kommen, schlossen die Vorsitzenden des Kirchenchors, Gerhard Liebetanz und Angelika Laubis, dann die Versammlung.