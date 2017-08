Waldshut-Tiengen Der Kampf ums Fett: Amüsanter Theaterabend in Tiengen

Boulevardtheater Deidesheim führt mit viel Witz und schrägen Sprüchen Komödie „Die dicke Freundin“ im Ali-Theater auf. Die rund 90 Besucher danken mit herzlichem Beifall für einen höchst amüsanten Abend.

Tiengen (til) Die Verhältnisse in dieser verrückten Wohngemeinschaft sind zunächst mal völlig unklar: Da gibt es die dicke Buchhändlerin Vicky, den durchgeknallten Henry mit homoerotischen Neigungen und den total verschüchterten schottischen Au-Pair-Boy James. Und mitten in dieses Wohnidyll zwischen Kochnische, Sesselgarnitur und einem strahlenden Helen-Fischer-Portrait gerät auch noch versehentlich der Geologe Tom, der sich sofort für Vicky begeistert. Das ist der Stoff für die turbulente Komödie „Die dicke Freundin“ von Charles Laurence. Sie wurde jetzt vom Boulevardtheater Deidesheim mit viel Witz und schrägen Sprüchen im Ali-Theater Tiengen aufgeführt. Vicky liebt das Essen. Und ihr Mieter James (herrlich schüchtern gespielt von Tim Poschmann), der eigentlich einen Roman veröffentlichen will, kocht einfach zu gut. Also stopft sie mürrisch weiter Pralinen in sich hinein und wird von Henry, ihrem zweiten Mieter, verhöhnt: „Mayday, sie hat wieder zugenommen. Du solltest einen Metzger heiraten, der kann mit Fleisch umgehen!“ Henry (lustvoll gespielt von Boris Stigelja) ist überhaupt der Star des Abends: Bis zur Peinlichkeit demonstriert er strahlend seine Homosexualität, macht sogar den armen James an und glänzt unübertroffen mit frechen, schrägen Sprüchen und köstlich ausgespielten Flops.

Erst der Unbekannte Tom (Axel Seban), der eigentlich nur ein Buch kaufen will, wirbelt die festen Rollenmuster durcheinander: Vicky verliebt sich und verändert unter ihrem „Zuchtmeister“ Henry und in Abwesenheit von Tom radikal ihr Leben: Sie joggt, hungert und lehnt dankend kalorienreiche Getränke ab, alles um schlank zu werden. Selbst eine Sauna wird von Henry herbeigeschafft. Und das Wunder passiert: Aus der dicken Vicky (temperamentvoll gespielt von Petra Mott) wird eine bezaubernde Frau, die sehnsüchtig Toms Rückkehr an Weihnachten wartet.

Doch dann kommt alles anders... Und Henry hat abschließend die tröstliche Botschaft: „Wichtig ist, dass du dich wohl fühlst in deinem Körper – egal ob dick oder dünn!“ Die rund 90 Theaterbesucher dankten mit herzlichem Beifall für einen höchst amüsanten Abend.