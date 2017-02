Waldshut-Tiengen Der Imkerverein Waldshut-Tiengen gibt eine Anleitung zum Bienenzüchten

Der Imkerverein Waldshut-Tiengen lädt zum Kurs Imkern für Anfänger ein. Interessierte sollen dabei alle Grundlagen des wichtigen Hobbys lernen.

Der Imkerverein Waldshut-Tiengen bietet nach den Jahren 2008 und 2013 ab Samstag, 18. März, wieder einen Grundkurs für Anfänger an. Vorgesehen sind neun Ausbildungseinheiten, die jeweils samstags von 13.30 bis 16.30 Uhr am Lehr-Bienenstand des Imkervereins auf dem Areal der Tiengener Gipsmühle stattfinden. Letzter Kurstag wird der 23. September sein.

Mit Werner Leber, Karl Bausch und weiteren Vereinsmitgliedern geben erfahrene Imker des Waldshut-Tiengener Bienenzüchtervereins ihr Wissen über die Haltung von Honigbienen an die, so wie der Vorsitzende Werner Leber hofft, zukünftigen Jung-Imker weiter. „Dabei“, so Werner Leber „bezieht sich die Bezeichnung Jung-Imker nur auf die Erfahrung, nicht auf das Lebensalter. Mit der Imkerei kann man praktisch in jedem Alter anfangen.“

Die Kursteilnehmer werden alles über die Behausungen der Bienen, den Umgang mit bestimmten Situationen im Schwarm, über Bienenkrankheiten oder die Schädlingskontrolle, aber natürlich auch über die Honig-Gewinnung erfahren. „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich“, betont Werner Leber. Bereits die Kurse in den Jahren 2008 und 2013 stießen laut Werner Leber auf großes Interesse. Nicht wenige der Kursteilnehmer konnte der Imkerverein seinerzeit als neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen.

Die Waldshut-Tiengener Imker erhoffen sich von dem neuen Kurs einen ähnlichen Erfolg wie zuvor. Besonders glücklich wäre Werner Leber, wenn sich aufgrund der Altersstruktur des Vereins auch wieder junge Leute, insbesondere auch Frauen, entschließen könnten, die Imkerei zu ihrem Hobby zu machen. Unter den 77 Mitgliedern sind derzeit 16 Imkerinnen. „Dabei“, so Werner Leber, „wird Frauen ein besonders sensibles Händchen für den Umgang mit Bienen nachgesagt.“

Als besonderer Anreiz, sich für die Imkerei als Hobby zu entscheiden, mag zudem gelten, dass die Haltung von Bienen ökologisch von höchster Wichtigkeit ist. Viele Nutz-, Zier- und Wildpflanzen wären ohne die Bestäubung durch Bienen unfruchtbar und damit vom Aussterben bedroht. Nicht zu vergessen, dass der Imker sein Hobby in der freien Natur ausüben kann und ihm als Lohn für seine Arbeit eine reiche Honigernte beschert wird.



Imkern für Anfänger