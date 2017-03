Tiengen Der Gebraucht-Fahrrad-Markt in Tiengen bietet eine große Auswahl für Käufer

Der Gebraucht-Fahrrad-Markt von Aktionsgemeinschaft Tiengen und BUND findet am 11. März auf dem Marktplatz statt. Erfahrungsgemäß finden etwa zwei Drittel der angebotenen Waren einen Käufer.

Lust auf eine Radtour und kein passender Untersatz vorhanden? Oder steht irgendwo noch ein Fahrrad herum, das niemand mehr fährt? In beiden Fällen ist am kommenden Samstag der Tiengener Marktplatz die ideale Anlaufstelle. Dort findet wieder der ebenso bekannte wie beliebte Gebraucht-Fahrrad-Markt statt, wie immer mit Würstchen-Stand als Verpflegungsstation. Gebrauchte Fahrräder, Roller, Einräder bis hin zum E-Bike und Fahrradzubehör vom Helm bis zum Anhänger können dort verkauft und gekauft werden. „Unser Markt hat mit Abstand das größte Angebot an Gebrauchträdern in der Gegend“, sagt Kurt Reckermann, Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Tiengen.

Potenzielle Käufer können wie jedes Jahr mit günstigen Preisen rechnen, besonders Kinderfahrräder gibt es oft schon für wenige Euro. Vor knapp 20 Jahren hatten Kurt Reckermann und Hans-Jürgen Bannasch vom BUND Waldshut-Tiengen die Idee für den Markt. Bis heute ist er ein erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt: Die Aktionsgemeinschaft stellt die Infrastruktur, BUND-Mitglieder organisieren den Verkauf. Mit im Boot ist der Verkehrserziehungsdienst der Polizei, der Räder unter die Lupe nehmen und Sicherheitstipps geben wird. Wer ein Fahrrad in die engere Auswahl gezogen hat, kann es wie immer Probe fahren. Sattel und Lenkrad werden hierfür bei Bedarf auf den jeweiligen Fahrer eingestellt.

Ab 8 Uhr können Räder und Zubehör abgegeben werden. Der Verkäufer bestimmt den Preis, BUND-Mitglieder stehen aber gern beratend zur Seite. Mit dabei sind auch die Stadtwerke Waldshut-Tiengen, die Infos zum Thema E-Bike-Verleih und E-Car-Sharing geben werden und hierfür neben E-Bikes, auch ein Elektroauto mitbringen werden. Eine tolle Plattform nennt Nikola Kögel, Pressesprecherin der Aktionsgemeinschaft Tiengen, den Gebraucht-Fahrrad-Markt, den viele Besucher mit einem Einkaufsbummel durch das Städtle verbinden würden. Sie hebt hervor, dass der Markt auch mit Blick auf die Erlöse für Nachhaltigkeit steht.

Der BUND behält bei einem Verkauf eine Provision ein, die Umweltprojekten zugutekommt. Um 14 Uhr schließt der Markt, das heißt, Verkäufer sollten spätestens kurz danach zurückkommen, um ihren Verkaufserlös oder, wenn sie kein Glück hatten, ihr nicht verkauftes Fahrrad oder ihre Zubehörteile wieder abzuholen. Die Chancen für den erfolgreichen Geschäftsabschluss stehen allerdings erfahrungsgemäß gut: Rund zwei Drittel aller angebotenen Fahrräder werden nach Aussage der Veranstalter im Schnitt verkauft.

Der Termin

Der Gebraucht-Fahrrad-Markt findet am Samstag, 11. März, in Tiengen auf dem Marktplatz von 9 bis 14 Uhr statt. Von 8 bis 10 Uhr werden Fahrräder und Fahrradzubehör (zum Beispiel Helme, Kindersitze, Anhänger) angenommen.