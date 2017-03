Waldshut-Tiengen Der Freundeskreis Blois  Waldshut-Tiengen  Lewes hat wieder viel vor

Die Partnerstädte Blois, Waldshut-Tiengen und Lewes planen gemeinsame Aktivitäten. Die Feuerwehr Waldshut und Blois feiern das 50-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft.

Gemeinsam mit seinen zwei Gästen aus dem französischen Blois, Bruno Frelat und Michel Vernouillet, blickte der Freundeskreis Blois – Waldshut-Tiengen – Lewes auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Im April begann der Schüleraustausch mit 30 Schülern aus Blois in Waldshut-Tiengen, bevor im Mai der zweiwöchige Gegenbesuch im französischen Blois stattfand. Ebenfalls im April besuchten mehrere Schüler die englischen Städte Lewes und Brighton, wobei sich die Organisation des dortigen Aufenthalts nach wie vor aufgrund von gesetzlichen Vorgaben als schwierig erweist.

Auch Hardy Schölch und seine Band hatten dort einen Auftritt. Beim Jubiläum des 750-jährigen Bestehens von Schmitzingen gestaltete dort der englische Holzbildhauer Keith Pettit im Juli eine Holzskulptur. Ebenfalls im Juli wurde in Lewes das Drei-Städte-Tennis-Turnier ausgerichtet. Neben verschiedenen weiteren Aktivitäten jährte sich die Teilnahme des Freundeskreises am St. Nicholas-Markt in Blois zum 20. Mal. „Fast jeden Monat hatten wir mehrere Veranstaltungen geboten“, sagte die Vorsitzende Elvira Hansmann über das gut gefüllte Programm.

Auch in diesem Jahr hat sich der Freundeskreis wieder viel vorgenommen. So steht im April wieder der Schüleraustausch mit Blois und im Mai die Schülerreise nach Lewes an. Im Juli plane man, gemeinsam mit Sandra Labaronne aus Blois am Luft-Art-Symposium in Waldshut-Tiengen teilzunehmen. Ebenfalls wolle man im Oktober das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft der Feuerwehren Blois und Waldshut begehen, ein Drei-Städte-Treffen in Waldshut-Tiengen ausrichten sowie an den Geschichtstagen in Blois mit Stadtarchivar Ingo Donnhauser vertreten sein. Darüber hinaus überlege man, sich für den Austausch von Stadtbediensteten zu engagieren, so der Vorsitzende Markus Schmitt. Man wolle gemeinsam mit der Stadtverwaltung Ideen besprechen.

Dem Freundeskreis mangelt es an Nachwuchs und so plane man laut Schmitt, sich zum Thema Mitgliederwerbung beraten zu lassen. Bei der Hauptversammlung wurde Kassiererin Irene Dold eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt und sie wurde, ebenso wie der Gesamtvorstand, einstimmig entlastet.

Die Partnerschaft

Blois liegt im Département Loir-et-Cher und hat 46 000 Einwohner, die Partnerschaft besteht seit 1963. Lewes liegt im Shire County East Sussex und hat 17 000 Einwohner, die Partnerschaft besteht seit 1973. Der Freundeskreis Blois – Waldshut-Tiengen – Lewes hat derzeit 200 Mitglieder. Die Vorsitzenden sind Elvira Hansmann und Markus Schmitt.