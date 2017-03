Waldshut-Tiengen Der Frauenchor Liederkranz blickt auf viele Auftritte zurück

Der Frauenchor Liederkranz Waldshut schließt ein erfolgreiches Jahr ab. Der gesamte Vorstand bleibt im Amt. Neue Sänger sind immer willkommen.

Auf ein erfolgreiches Jahr blickt der Frauenchor Liederkranz Waldshut zurück, der nach seiner 57. Hauptversammlung mit dem altbewährten Vorstand in das neue Vereinsjahr startet. Bärbel Ziess wurde erneut in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Auch die stellvertretende Vorsitzende Dorothee Merkel wurde einstimmig wiedergewählt. Schriftführerin Renate Rieck bleibt ebenso in ihrem Amt, desgleichen Rosi Matt, die das Amt der Kassiererin innehat. Rudi Straub, Vorsitzender des Männerchors Liederkranz, bescheinigte dem Vorstand des Frauenchors Liederkranz und auch allen anderen Chormitgliedern ein erfolgreiches Jahr 2016.

Mit seinen 24 Mitgliedern stehe der Chor gut da, so Straub weiter. Dennoch seien weitere Mitglieder immer willkommen, ergänzte dann die Vorsitzende. Man habe im vergangenen Jahr bereits zwei neue Mitglieder begrüßen dürfen und hoffe auf weitere Mitsängerinnen. Im vergangenen Jahr sei einiges los gewesen, berichtete dann Schriftführerin Renate Rieck. Im April sei man bei einem Bittgottesdienst in Würenlingen gewesen. Mit der „Musik zur Kaffeestunde“ im Mai, die vom Männerchor Liederkranz und von Etienne Liénard auf der Violine begleitet worden war, habe man beim Publikum genau ins Schwarze getroffen.

Im Juli war man der Einladung des Chorverbands Hochrhein gefolgt und hatte in der Krankenhauskapelle die Patienten mit Gospels, aber auch Liedern von Udo Jürgens erfreut. Beim Heimatabend im August waren indes nur zwei wackere Sängerinnen angetroffen worden. Im September habe man dann bei einer Musik-Matinee mit Etienne Liénard teilgenommen. Im November gab es in der Liebfrauenkirche ein gemeinsames Konzert mit dem Männerchor Liederkranz und dem Männerchor Leuggern, die beide das 170-jährige Bestehen gefeiert hatten.

Er freue sich immer auf die Chorproben, fuhr dann Chorleiter Christian Seidel fort. Das vergangene Jahr sei sehr erfolgversprechend gewesen. Auch für dieses Jahr sei wieder einiges geplant. Der nächste Termin sei bereits am kommenden Sonntag in Waldkirch, wo zusammen mit dem Männerchor Liederkranz der verstorbenen Sängerinnen und Sänger gedacht werde. Für die „Musik zur Kaffeestunde“ suche man immer noch einen passenden Raum, hoffe aber, bald fündig zu werden. Sie hoffe auf ein musikalisch erfolgreiches Jahr, schloss die Vorsitzende dann die Versammlung.