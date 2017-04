Waldshut Der Eine-Welt-Laden Waldshut sucht weitere Helfer

Das Team des Eine-Welt-Ladens Waldshut möchte die Öffnungszeiten ausweiten. Um das stemmen zu können, sind aber mehr Ehrenamtliche nötig, die sich einbringen.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Eine-Welt-Ladens in Waldshut standen die Wahlen des Vorstands sowie ein Rückblick auf die Aktivitäten rund um den Weltladen im abgelaufenen Vereinsjahr. Die bisherige erfolgreiche Arbeit kam durch die schnelle und einstimmige Wiederwahl der beiden Vorsitzenden Maria Doser und Hannelore Rochlitz deutlich zum Ausdruck. Ebenfalls zu 100 Prozent wurden die übrigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Dies schreibt der Eine-Welt-Laden in einer Pressemitteilung.

Einen positiven Kassenbericht stellte Kassenführerin Hedi Müller in der Versammlung vor. Der Umsatz blieb demnach stabil, sodass der Verein auch in diesem Jahr diverse Hilfsprojekte mit großzügigen Spenden unterstützen kann. Die Vorsitzenden bedankten sich ausdrücklich bei den Mitgliedern für das große Engagement bei den ehrenamtlichen Ladendiensten und die Unterstützung bei Aktionen wie zum Beispiel bei der Fairen Woche im September, die wieder als voller Erfolg gewertet wurde.

Für dieses Jahr strebt der Verein die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten an, was jedoch nur mit zusätzlichen Mitstreitern möglich sei. Der Weltladen in Waldshut, zentral gelegen im Durchgang des Oberen Tors an der Pforte zur Fußgängerzone, hält verschiedenste Produkte aus fairem Handel bereit. Als besondere Spezialität, geeignet auch als Mitbringsel und Souvenir, gibt es seit 2015 die zu 100 Prozent fair gehandelte Waldshuter Stadtschokolade mit einer eigens gestalteten Verpackung.

Wer Interesse hat, den fairen Handel mit aktiver Mitarbeit in einem eingespielten Team zu unterstützen, ist willkommen, sich während der Öffnungszeiten nach vorheriger Absprache unverbindlich zu informieren (Montag 16 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 9.30 bis 12.30 Uhr, Samstag 9.30 bis 13 Uhr; Telefon 07751/80 27 00).