Waldshut Der Bock der 549. Waldshuter Chilbi ist getauft: Bockgötti ist Gilberto Cammisa

Das Symboltier der diesjährigen Chilbi heißt "Gilberto der Kreative". Namensgeber ist Bockgötti Gilberto Cammisa. Er ist bis zur Verlosung in zwei Wochen für das Tier verantwortlich. Hier erfahren Sie alles, was sie rund um den Chilbi-Bock wissen müssen.

Der Chilbibock der diesjährigen, 549. Chilbi heißt „Gilberto der Kreative“. Als Namensgeber wurde der 46-jährige Waldshuter Grafikdesigner Gilberto Cammisa zum Bockgötti gekürt. Cammisa ist seit 18 Jahren „intensiv jedes Jahr bei der Chilbi dabei“, wie er selber sagt, und nun rund zwei Wochen bis zur Verlosung am Chilbisonntag für den „Schafsbock mit stolzem Gehörn“ verantwortlich. Zunftmeister Werner Späth bescheinigte dem gebürtigen Italiener in seiner Rede eine große Verbundenheit mit der Waldshuter Chilbi und eine enge Freundschaft mit der Junggesellenschaft. Zuvor hatte Späth die wichtige Rolle des Chilbibocks bei der Belagerung der Stadt durch die Eidgenossen im Jahr 1468 erzählt. „Er hat es verdient, einfach, weil er ein toller Mensch ist und weil er sich als Freund und Gönner immer für die Chilbi und die Junggesellen einbringt“, so Späth. „Ich bin ein bisschen überdreht aber ich fühle mich sehr geehrt. Das ist eine Emotion, die nur echte Chilbigänger spüren können“, sagte Cammisa.

Die Bocktaufe vor dem Metzgertörle war wie jedes Jahr mit der Bockreise eingeläutet worden, bei der die Junggesellen einige weitere Freunde und Gönner der Zunft besuchten und sich auf die Bocktaufe, die Chilbivorzeit und die Chilbi selbst einstimmten. Nachdem das anderthalbjährige, aus Niederhof stammende Tier schließlich traditionsgemäß mit einem halben Pils auf seinen neuen Namen getauft wurde, tanzten Junggesellen und Bockgötti den Male Walzer. Begleitet wurden sie von der Bockmusik, einer Abordnung der Stadtmusik unter der Leitung von Karl Gremmelspacher.

Gilberto der Kreative durfte anschließend zurück auf eine geheime Weide, wo er für die nächsten zwei Wochen seine Ruhe hat. Die große, rund 200-köpfige Taufgesellschaft aber feierte noch bis weit in den Abend hinein weiter, bewirtet von Ehemaligen an Grillstand und Bier-Rondel und begleitet von Ladwig's Dixieland-Kapelle.

Wissenswertes rund um den Bock