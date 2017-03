Waldshut-Tiengen Der Billard Club Waldshut blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück

Der Billard Club Waldshut belegt in der Bezirksliga den dritten Platz. Auch Vizemeistertitel bei Wettkämpfen können die Mitglieder für sich verbuchen.

Der Billard Club Waldshut (BSC) wählte bei seiner diesjährigen Hauptversammlung seinen stellvertretenden Vorsitzenden Aytekin Ebner, seinen Kassierer Rainer Heilmann und in Abwesenheit seine Schriftführerin und Pressewartin Monika Frank wieder. Die Ergebnisse waren alle einstimmig. Ebenfalls gewählt wurden Heinz Scheffler und Henrik Biercher zu Kassenprüfern. Kassierer Rainer Heilmann wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt und nachfolgend seine sowie die Entlastung des Gesamtvorstands einstimmig vorgenommen.

Sportwart Ronny Frank berichtete für das vergangene Jahr von verschiedenen Erfolgen. So belegte der Vorsitzende Brian Biercher bei den Landesmeisterschaften im Billard, die im Juni in Sindelfingen stattgefunden haben, den elften Platz. Bei der Bezirksmeisterschaft in Denzlingen im März diesen Jahres erreichte er den zweiten Platz im Zehn-Ball und qualifizierte sich somit wieder für die Landesmeisterschaften.

Kassierer Rainer Heilmann wurde im Dezember bei der Einzelmeisterschaft in Tiengen im Neun-Ball Vizemeister. Auch in der Bezirksliga läuft es gut: Nach zehn von 14 Runden befindet sich der BSC mit 18 Punkten auf dem dritten Platz nur einen Punkt hinter dem Zweitplatzierten Offenburg mit 19 Punkten. Der zweite Platz würde eine Chance auf Relegation in die Landesliga bedeuten. Die Punkte werden wie in der Fußball-Bundesliga vergeben (Für den Sieg gibt es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage keinen Punkt).

Im Juni plant der Verein, die Billard-Tische im mittlerweile neu dekorierten Vereinsheim im Q3 Gastropark zu beziehen und herzurichten. Für Interessierte bietet der Verein nach wie vor an jedem ersten Mittwoch im Monat ein Vereinsturnier für jedermann mit Verzehrgutscheinen als Preise an. Auch bei den Trainings dienstags und donnerstags ist jeder Interessierte zum Schnuppern eingeladen. Der Billard Club Waldshut hat derzeit elf Mitglieder.