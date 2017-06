Tiengen Der Aufstieg ist perfekt: FC Tiengen 08 brennt auf die Landesliga

Die Nullachter holen den Titel in der Bezirksliga. Um nächste Saison in der Landesliga bestehen zu können, hat der Verein jetzt schon vier Neuzugänge verpflichtet.

Hochstimmung beim Fußballclub Tiengen 08: Nach dreijähriger Abwesenheit kehrt die erste Mannschaft der Nullachter in die Landesliga zurück. Perfekt wurde der Bezirksliga-Titelgewinn durch den 2:0-Erfolg am letzten Spieltag in Weilheim. "Entscheidend für den Erfolg war der lange Atem der Mannschaft von Trainer Georg Isele, die in der Schlussphase der Meisterschaft nichts mehr anbrennen ließ, alle Spiele gewann", so FC-Präsident Armin Leichenauer. Damit nicht genug: Am Himmelfahrts-Feiertag gewannen die Tiengener auch noch das Finale um den Bezirkspokal. Mit 4:1 wurde der SV Jestetten geschlagen, das Double war perfekt.

"Der Erfolg von Trainer und Mannschaft ist vor allem bemerkenswert, weil er mit einer sehr dünnen Spielerdecke erreicht worden ist," sagte Leichenauer bei der Saisonabschlussfeier im FC-Vereinsheim. Wegen Spielermangel musste nicht nur er als 43-Jähriger mehrmals aushelfen. Selbst der 48-jährige Martin Krieg und der 40-jährige Marko Baotic sprangen ein, wenn man sie brauchte. Gründe für den Spielermangel waren Verletzungen, Spielerabgänge oder Spielersperren.

Doch Ende gut, alles gut. Entsprechend groß die Freude bei Mannschaft, Trainer und Fans. Nach dem Sieg in Weilheim wurde die Mannschaft von einem mit Traktor gezogenen Planwagen im Triumphzug nach Tiengen gebracht, wo mit Freibier in zwei Gaststätten gefeiert wurde. Im heimischen Langensteinstadion fand anschließend die feuchtfröhlich Fete mit Bierduschen für Trainer und Spieler statt, sehr zur Freude zahlreicher FC-Anhänger.

Inzwischen ist die Freudenstimmung nüchterner Realität gewichen. "In der Landesliga werden uns die Lokalderbys der Bezirksliga fehlen", weiß Präsident Leichenauer. Bei nun geringeren Einnahmen und mehr Fahrtkosten müssten die Gürtel enger geschnallt werden. Leichenauer weiter: "Irgendwie werden wir es schaffen. Die Mannschaft hat den Ehrgeiz, will Landesliga spielen. Unsere Ziele sind sportlicher Natur, denn wir sind ein Fußballverein und kein betriebliches Unternehmen." So Leichenauer, der darauf verweist, dass der FC Tiengen schon mehrfach die Herausforderung Landesliga angenommen und bestanden habe. Erstmals nach der Saison 1951/52, zuletzt nach dem Spieljahr 2011/12. Insgesamt wurde der FC Tiengen sieben Mal Bezirksligameister (1951/52, 1966/67, 1974/75, 1989/90, 1991/92, 2012/13, 2016/17), stieg jedoch acht Mal in die Landesliga auf, denn 1997/98 gelang als Tabellenzweiter durch zwei gewonnene Aufstiegsspiele gegen den SV Waldkich der Sprung in die zweithöchste Spielklasse des Südbadischen Fußballverbandes.

"Mit der dünnen Spielerdecke ist in der Landesliga nicht zu bestehen", weiß Trainer Georg Isele, der sich inzwischen über vier Neuzugänge freut. Im kommenden Spieljahr werden Daniel Eichhorn (SV Berau), Tim Rüdiger (FC Lenzkirch) und die Rückkehrer Süleyman Karacan (SC Konstanz-Wollmatingen) und Angelo Di Palma (FV Lörrach-Brombach) zur Mannschaft stoßen. Außerdem wird mit Sebastian Hug ein Nachwuchsspieler dabei sein.

Georg Isele, der die Mannschaft zusammen mit Betreuer Björn Winter seit zwei Jahren betreut, erwartet eine sehr schwere Saison, denn mit dem FC Bötzingen, Solvay Freiburg und dem SV Waldkirch stoßen drei Verbandsliga-Mannschaften als Absteiger in die Landesliga. Bescheiden ist daher seine Zielsetzung: "Klassenerhalt, möglichst lange vor dem letzten Spieltag." So Isele, der im Rahmen der Saisonvorbereitung unter anderem am 15./16. Juli mit seiner Mannschaft an einem Blitzturnier des FV Lörrach-Brombach teilnimmt, an dem die Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach und FC Auggen zusammen mit den Old Boys Basel (U23) um den Turniersieg spielen.