Waldshut-Tiengen Dem Biber auf der Spur: Im Seltenbach-Biotop wird Nagetier gesichtet

Waldshut-Tiengen – Als Biologielehrerin Sarah Litschka zusammen mit ihrer Klasse das Schulbiotop im Seltenbachtal besichtigen wollte, staunte sie wohl nicht schlecht: Ein Biber hatte sich in dem abgegrenzten Lebensraum niedergelassen. Das war im April diesen Jahres. Wenige Monate später ist es Zeit für eine Bestandsaufnahme. Der Biber ist weitergezogen, seine Spuren sind geblieben. Hans-Jürgen Bannasch kennt die Stellen, an denen das Nagetier tätig war. Der ehemalige Regionalvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) war maßgeblich an der Einrichtung des Biotops beteiligt und das zu Zeiten, in denen er noch selbst am Hochrhein-Gymnasium unterrichtete. Im Laufe der Jahre haben dort viele Tiere einen Unterschlupf für einen kurz- oder längerfristigen Aufenthalt gesucht, doch ein Biber ist selbst für Bannasch keine Alltäglichkeit. Er zeigt auf einen abgenagten Weidenast. Mit seinen scharf geschliffenen Zähnen hat der Biber das Laubgehölz innerhalb kürzester Zeit in seine Einzelteile zerlegt. Aus den Trieben des gestapelten Geästs wuchs inzwischen ein neuer Weidenstrauch empor. Einige Meter weiter ist der Nistplatz zu finden. In einem Hohlraum unterhalb der gewässernahen Biotophütte liegen zahlreiche lose Äste und Zweige verstreut.

Dass der Bau inzwischen verwaist ist, ist für Bettina Sättele keine Überraschung. Die selbstständige Biologin aus Ühlingen-Birkendorf ist Fachfrau für Biberfragen und wird häufig zu Rate gezogen, wenn Nagetier und Mensch aufeinandertreffen. Für den Biber sei das eingezäunte Biotop keine geeignete Umgebung. Der Seltenbach biete mit seinem niedrigen Wasserstand wenig Anreize für das Tier, sich dort niederzulassen. Eine mögliche Erklärung für seinen Ausflug in das Biotop gibt es trotzdem: "Es könnte ein Jungtier gewesen sein, welches auf der Suche nach einem neuen Revier war", vermutet Sättele. Eine Seltenheit sei das nicht. So wurde erst kürzlich auf dem Gelände des Tiengener Klettgau-Gymnasiums ein Biber gesichtet, der sich im dort fließenden Talbach aufgehalten hat. Auf der Suche nach geeignetem Baugebiet folgt der Nager jedem Gewässer. Hier im Landkreis ist er jedoch am häufigsten entlang des Rheins anzutreffen. Dort findet er ausreichend Gehölz und grabbare Ufer. Eine genaue Anzahl der Biber am Hochrhein kann Bettina Sättele nicht angeben, sie äußert allerdings eine Einschätzung: "Man kann davon ausgehen, dass sich an jeder Stauanlage Biber befinden, so auch an Wasserkraftwerken." Aufgrund der Mittelgebirgslage seien in der Hochrheinregion jedoch etwas weniger Biber zu finden als zum Beispiel am Oberrhein.

Aktuell sind im gesamten Bundesland nach Angaben des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums um die 3 500 Biber unterwegs. Die Jagdfreigabe, wie sie von manchen bereits gefordert wird, halte Bettina Sättele für fatal. Die Aktivitäten des Bibers würden zahlreiche neue Lebensräume erschaffen. Er helfe sowohl beim Hochwasserschutz als auch bei der Vernetzung von Wildwanderwegen. Gleichwohl erklärt sie, dass die Biber vor allen Dingen im Winter für Probleme sorgen könnten, wenn sie für Nahrungszwecke Bäume annagen. Diese stünden teilweise in Privatbesitz, müssten aufgrund der Biberschäden gefällt werden oder stürzten auf die Straße. Da die Nagetiere nachtaktiv sind, bekommt man sie nicht allzu oft zu Gesicht. Sollte dies allerdings doch mal der Fall sein, so rät Bettina Sättele dazu, die Biber nicht anzufassen oder zu streicheln. Auch wenn die pelzigen Tiere auf den ersten Blick harmlos erscheinen, sind es immer noch Wildtiere, die bei einer potenziellen Bedrohung schmerzhaft zubeißen können. Wird ein verletzter Biber aufgefunden, sollte sofort die zuständige Gemeindeverwaltung oder das Landratsamt kontaktiert werden.

Bei dem Biber im Biotop war dies nicht der Fall. Er ist weiterhin auf Wanderschaft. Hans-Jürgen Bannasch würde sich über einen weiteren Besuch des Nagers freuen. Der Knöterichwuchs hat im Biotop überhand genommen. Für den vegetarisch lebenden Biber wäre das ein Festmahl.

Über das Biotop

Vor 20 Jahren wurde im Seltenbachtal unterhalb des Hochrhein-Gymnasiums der alte Gaskessel abgebaut. Zurück blieb eine Brache, die vom BUND und dem Naturschutzbund in ein Feuchtbiotop umgewandelt wurde. Umringt von einer üppigen Vegetation, bietet das angelegte Gewässer eine Heimat für zahlreiche Amphibien, Insekten und Vögel. Im Laufe der Jahre konnte sich zudem eine ausgeprägte Pflanzenvielfalt entwickeln. Entlang des Teichs wurde ein Steg (Bild: Matthias Sochor) angebracht, der zu einer Blockhütte führt. Sie dient als Stauraum für Unterrichtsmaterialien. Das Biotop wird von den angrenzenden Schulen gerne genutzt. Im Rahmen einer Sammelaktion der Deutschen Umwelthilfe haben in diesem Jahr etwa 60 Fünft- und Sechstklässler des Hochrhein-Gymnasiums eine Summe in Höhe von 4500 Euro erzielt, die größtenteils für das Biotop verwendet werden soll. So beabsichtigt Hans-Jürgen Bannasch die Erneuerung des Hüttendachs und eine Anschaffung von Mikroskopen. Des Weiteren gibt es bereits Planungen für eine Biotop-AG im nächsten Jahr.