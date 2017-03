Waldshut-Tiengen Dekanatsrat Waldshut informiert über neue Präventionsordnung

Die neuen Richtlinien sollen grenzverletzendes Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen vorbeugen. Diözesan-Jugendreferentin Kathrin Gerth forderte dabei klare Leitungsstrukturen und sichere Rahmenbedingungen.

Waldshut (lid) Seit August 2015 ist in der Erzdiözese Freiburg eine neue Präventionsordnung zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Kraft.

Über Details informierte in der jüngsten Sitzung des Dekanatsrates im katholischen Vereinshaus in Waldshut die Diözesan-Jugendreferentin Kathrin Gerth. In ihren Ausführungen forderte die Referentin unter anderem klare Leitungsstrukturen, sichere Rahmenbedingungen und eine Information der Kinder und Jugendlichen über deren Rechte.

„Wir müssen die Kinder stark machen“, so Gerth. Grenzverletzendes Verhalten sei sofort anzusprechen, und gegebenenfalls sei Beratung und Hilfe bei einer Beratungsstelle einzuholen, so die Referentin weiter. Generell sei jede Kirchengemeinde aufgefordert, ein eigenes Schutzkonzept zu entwerfen. In der Aussprache wurde deutlich, dass sich der Schutz sowohl auf Opfer als auch auf vermeintliche Täter erstrecken müsse.

Ein zweiter Schwerpunkt der Sitzung bildete ein Rückblick auf die Arbeit in den Seelsorgeeinheiten. „Zu Beginn der Jahres 2015 traten die neuen Seelsorgeeinheiten in Kraft“, führte der Vorsitzende Klaus Bachmann in die Thematik ein, „nach zwei Jahren ist es nun an der Zeit zu einem ersten Resümee.“ Erstellt wurde dieses in einer Gruppenarbeit. Die Ergebnisse fielen sehr unterschiedlich aus.

Berichtet wurde von einer reibungslos funktionierenden Zusammenarbeit in den neuen Pfarrgemeinderäten und in den auf der Ebene der ehemaligen selbständigen Pfarrgemeinden neu gebildeten Gemeindeteams als auch von Problemen zur Findung von Kandidaten und von Mitarbeitern. Auf mehrere Veranstaltungen in der nahen Zukunft machte Kathrin Gerth abschließend aufmerksam, unter anderem auf einen Grundkurs für Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter mit Beginn in den Osterferien, auf einen Kurs zum Thema „Sicherheit auf dem Ferienlager“ im Mai und auf eine Fahrt nach Taizé, wahlweise während der Monate Mai oder Juni.