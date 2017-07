Waldshut-Tiengen Das erwartet die Besucher beim Jazzfest am 21. und 22. Juli

Das Jazzfest "Tiengener Sommer" bringt das Tiengener Städtle am 21. und 22. Juli wieder zum Klingen. 14 Bands treten an den beiden Tagen auf vier Bühnen auf. Auf welche Künstler Sie sich freuen dürfen und was sonst noch geboten ist, erfahren Sie hier.

Tiengen – Das 27. "Tiengener Jazzfest" steht vor der Türe. Alljährlich lässt der "Tiengener Sommer" an zwei Juli-Abenden das Städtchen im fröhlichen Rhythmus des Jazz swingen. 14 Bands hat Kurt Reckermann, Initiator und Organisator des Jazzfests und Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Tiengen (Veranstalter), nach Tiengen geholt. Sie stehen für die ganze Bandbreite des Jazz: Dixie, Bigbandmusik, Boogie-Woogie, Funk, Soul, Blues und Gipsy-Swing.

Einige Bands werden besondere Gäste mitbringen. Zu ihnen gehört der städtische Kulturamtsleiter Hartmut Schölch, der es kaum erwarten kann, an der Seite von Lösekes Blues Gang in sein Saxophon zu blasen. Wie immer werden die Musiker auf vier Bühnen in der Fußgängerzone zum Zuhören, Mitgehen und Spaß haben einladen. Besonders freut sich Kurt Reckermann, dass die "Sazerac Swingers" mit dem Ausnahmetrompeter und Sänger Terrence Ngassa und das vielfach prämierte Ensemble "Echos of Swing" nach Tiengen kommen. Natürlich wird mit der Jazzband des Klettgau Gymnasiums und der Bigband der Musikschule Südschwarzwald auch der hiesige Nachwuchs kräftig mitmischen und mit der Hochr(h)ein Bigband, auch die "Profis".

Zwischen den Bühnen wird das Bummeln doppelt Spaß machen, weil kulinarische Stände – inklusive der Kiwanis Lounge im Schlossgarten – zum geselligen Verweilen einladen. Das Jazzfest ist alljährlich ein Publikumsmagnet für Jung und Alt. "Es zieht auch viele von weit her an und es ist ein absolut friedliches Fest", betont Nikola Kögel, Pressesprecherin der Aktionsgemeinschaft Tiengen. Mit dem Kauf der Jazzfest-Plakette zum Preis von 7,50 Euro unterstützen Besucher das Fest, für das kein Eintritt verlangt wird. Die Plakette berechtigt zur kostenlosen An- und Heimreise an beiden Jazzfest-Tagen mit Bus oder Bahn im WTV-Gebiet. Es gibt sie bei vielen Tiengener Geschäften, bei der Volksbank Tiengen und Lauchringen, bei der Tourist-Info Waldshut, beim Bürgerservice Tiengen und während des Fests, an drei Ständen.

Bands, Spielorteund Spielzeiten

Freitag, 21. Juli:

Bühne beim Löwendenkmal: Black Cat Bone (Bluesrock) – Spielbeginn jeweils etwa 19.30 Uhr, 20.45 Uhr und 22 Uhr.

Bühne Weihergasse: Big Band Musikschule Südschwarzwald – 18 Uhr und 19.15 Uhr. Hochr(h)ein Bigband mit Eberhard Buziat und Philipp Braun – 21 Uhr, 22 Uhr und 23.15 Uhr.

Bühne gegenüber Rathaus: Wolferines Jazzband (CH) mit Bernita Bush – 18.15 Uhr und 19.30 Uhr. Sydney Ellis & her Midnight Preachers – 20.45 Uhr, 21.45 Uhr und 23 Uhr.

Bühne beim Marienbrunnen: Stefan Ulbricht Boogie Woogie Duo – 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr. Romeo Franz Ensemble (Hot Swing Gypsy & more) – 21.15 Uhr, 22.15 Uhr und 23.15 Uhr.

Samstag, 22. Juli:

Bühne beim Löwendenkmal: Lösekes Blues Gang mit Lösekes Horns – 19 Uhr, 20.30 Uhr und 22 Uhr.

Bühne Weihergasse: Jazzband des Klettgau-Gymnasiums – 18 Uhr und 19.15 Uhr. The Sazerac Swingers mit Terrence Ngassa – 20.45 Uhr, 21.45 Uhr und 23 Uhr.

Bühne gegenüber Rathaus: Ladwig’s Dixieland Kapelle – 18.15 Uhr und 19.30 Uhr. Cosa Nostra Jazzband (Jazz Traditionell Swing, CH) – 21 Uhr, 22 Uhr und 23 Uhr.

Bühne beim Marienbrunnen: Echos of Swing – 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr. Christoph Steinbach Boogie-Trio – 21.15 Uhr, 22.15 Uhr und 23.15 Uhr (ufr).