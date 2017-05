Waldshut-Tiengen/Ruanda Das erlebten Jugendliche beim Schüleraustausch in Ruanda

Sechs Schülerinnen der Justus-von-Liebig-Schule waren gemeinsam mit Lehrern und Schulleiter Thomas in Ruanda. Seit 30 Jahren unterhält die Schule eine Partnerschaft mit dem Collège Immaculée Conception. Was die Schüler alles erlebt haben, erfahren Sie hier.

Waldshut-Tiengen – Es war Abenteuer und tiefe menschliche Begegnung, zugleich Eintauchen in eine völlig andere Kultur, was die eigenen Maßstäbe auf den Prüfstand stellt. Und eines ist sicher: Die Reise zur Partnerschule nach Save in Ruanda, Zentralafrika, werden die sechs Schülerinnen der Justus-Von-Liebig-Schule ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Afrika, das ist auch heute noch jener Kontinent, über den man am wenigsten weiß, Ruanda zudem ein Land, das in der Vergangenheit wegen des Genozids die Welt aufgerüttelt hatte. Dementsprechend waren die Erwartungen bei den Waldshuter Schülerinnen groß.

Nach elfstündigem Flug wurden sie in der Hauptstadt Kigali herzlich von den Ordensschwestern des Collège Immaculée Conception (CIC) empfangen, zwei Stunden dauerte die Fahrt zur Partnerschule in Save, wo für die Dauer ihres Aufenthalts auch ihre Unterkunft bei den Schwestern des Benebikira-Ordens in ihrem Kloster im Süden des Landes war.

Außergewöhnliches erlebten Schülerinnen so wie die Lehrer und Schulleiter Thomas Gehr in den zwei Wochen vor Ort: Sie besuchten Gottesdienste, in denen viel getanzt und gesungen wurde, sie besichtigten die National-Universität Ruandas in Butare, interessante Museen zur Geschichte und Kultur des kleinen ostafrikanischen Landes und auch den kunst- sowie eindrucksvollen ehemaligen Königspalast, gebaut aus getrockneten Gräsern und Holz.

An einem Tag fuhren die Reisenden in einem Kleinbus nach Murambi zur Gedenkstätte des Genozids von 1994. Die Atmosphäre dort, insbesondere die Ausstellung vieler mumifizierter Leichname, hinterließ einen zutiefst erschütternden Eindruck. Auf dem Programm standen auch die Besuche mehrerer Schulen und Kindergärten – vor allem eine Bereicherung für die Schülerinnen der Justus-von-Liebig-Schule, die zu Erzieherinnen ausgebildet werden. Besonders die Partnerschule CIC entführte ihre Gäste mit einem Abend voller traditioneller ruandischer Musik und Tanz in eine Welt, die bislang unbekannt war. Ebenso neu war für die deutschen Besucher das liebevoll servierte Essen, wie Kochbananen oder Maracujas.

Einer der Höhepunkte war aber ganz sicher der Besuch des Akagera Nationalparks. Der Weg dorthin führte von West nach Ost einmal durch das ganze Land der tausend Hügel. Die rasante Fahrt bot viele atemberaubende Ausblicke. Als bei der Ankunft im Park Regen einsetzte, sank die Stimmung. Das änderte sich jedoch schnell, als eine lustige Rutschpartie über die nassen und schlammigen Wege begann und die ersten Tiere wie Zebras und auch Elefanten in unmittelbarer Nähe zum Safari-Jeep auftauchten. Ein weiterer Höhepunkt der Reise stellte die Wanderung durch den Nyungwe-Regenwald dar. Die Überquerung einer 60 Meter hohen Hängebrücke verlangte einigen große Überwindung ab; umso größer war das Glücksgefühl danach.

Die Zeit verging wie im Flug; auch dank zahlreicher überraschenden Begegnungen und interessanter Gespräche mit den Menschen jenes Landes, das sich fast wie im Zeitraffer von der ländlich geprägten Gesellschaft zu einem der prosperierenden Länder des Kontinents entwickelt hat. Bei der sehr jungen Bevölkerung ist überall Tatendrang und Aufbruchstimmung zu spüren. Umso mehr waren und sind die Schülerinnen vom Geist der Schulpartnerschaft, die es nun schon seit 30 Jahren gibt, überzeugt.

Der Tag der Abreise fühlte sich für die Schülerinnen und Lehrer an, als müssten sie einen Teil ihrer Familie zurücklassen. Das Fazit: Alle würden sehr gerne jederzeit wieder nach Ruanda zurückkehren, jeder ist mit den vielfältigen Eindrücken noch immer bis ins Innerste beschäftigt und ganz sicher hat die Reise die Seele der Justus-von-Liebig-Schülerinnen tief berührt und sie grundlegend verändert. Die gesamte Reisegruppe bedankte sich bei Lehrerin und Reiseleiterin Ilse Nirk, die diese Reise ermöglicht hat.