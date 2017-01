Waldshut-Tiengen Das ehrenamtliche Engagement ist eine Arbeit mit doppeltem Nutzen

Carmen Wedele empfindet das freiwillige Engagement in der Seelsorgeeinheit als persönliche Bereicherung. Die Ehrenamtliche spürt dadurch, dass sie wichtig ist und kann ihre Fähigkeiten für andere einsetzen.

Ob im Pfarrgemeinderat oder im Gemeindeteam, in verschiedenen katholischen Verbänden, in Besuchsdiensten, der Jugend- und Familienarbeit, in der Liturgie oder bei der Begleitung von Kindern und Jugendlichen auf die Erstkommunion und Firmung hin: In den katholischen Seelsorgeeinheiten mit ihren Gemeinden leisten viele Ehrenamtliche wertvolle und unersetzliche Arbeit. Was bewegt Frauen und Männer, sich neben oft intensiver beruflicher Tätigkeit und Familie für ihre Pfarrgemeinde oder Seelsorgeeinheit zu engagieren? Ist das Ehrenamt eine notgedrungene Pflicht, die eine Frau oder ein Mann für eine bestimmte Spanne übernimmt oder kann es auch eine Bereicherung darstellen, die Menschen persönlich reifen und wachsen lässt?

Wir wollten diesen Fragen auf den Grund gehen und haben mit Carmen Wedele gesprochen, einer sympathischen Frau mit viel Ausstrahlung, die mit ihrer Familie in Waldshut lebt. Sie war Teilnehmerin des vergangenen Pastoralkurses, der in regelmäßigen Abständen an unterschiedlichen Orten von der Erzdiözese Freiburg für die Qualifizierung von Menschen im Ehrenamt angeboten wird, die mehr Verantwortung in der Seelsorge und Pastoral übernehmen und sich selbst weiterentwickeln wollen. „Wie sich alles bei mir entwickelt hat, war nicht vorauszusehen. Aber eines ist klar: Ohne diese Fortbildung wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.“

Carmen Wedele schaut zurück auf ihr vielfältiges Engagement, beruflich wie ehrenamtlich. Was für viele Menschen vielleicht klar getrennte Bereiche sind, hat sich in ihrer Biografie verbunden und ergänzt. Begonnen hat die gelernte Krankenschwester als Ehrenamtliche in der Pfarrgemeinde, nachdem sie mit ihrer Familie vom Bodensee nach Waldshut gezogen war. Die Kinder kamen zur Erstkommunion und zur Firmung, und das war für die überzeugte Katholikin eine gute Möglichkeit, in ihrer Pfarrgemeinde Liebfrauen Waldshut Kontakte zu knüpfen, sich einzubringen und damit Verantwortung zu übernehmen.

Carmen Wedele war mit Herzblut dabei, merkte aber, dass ihr das nicht genügte. „Was kommt jetzt“, fragte sie sich, als die Kinder älter wurden und sie nicht mehr so sehr brauchten. Sie gründete einen Familienkreis, der sich auch heute noch regelmäßig trifft. Aber das war der engagierten Frau nicht genug. Sie stellte sich die Frage, die viele Ehrenamtliche heute auch umtreibt: „Wo und wie kann ich meine individuellen Fähigkeiten einbringen, dass ich nicht nur etwas für andere, sondern auch für mich tue? Wie kann ich mich in meinem ehrenamtlichen Engagement persönlich weiterentwickeln?“

Durch Zufall stieß sie auf den Pastoralkurs der Erzdiözese Freiburg. „Das hat genau für mich gepasst“, schwärmt sie. „Ich war total begeistert. Ich habe gemerkt, dass Glauben und Leben zusammengehören, dass das, was in der Bibel steht, auch alltagstauglich ist und dass ich nicht Theologie studieren muss, um das zu kapieren.“ Theologisch fit und gleichermaßen persönlichkeitsbildend. „Es hat mein Vertrauen in mich und die Menschen gestärkt und mich spüren lassen, dass ich so, wie ich bin, richtig bin.“ Daneben konnte sie vieles lernen, was sie auch in ihrem beruflichen Alltag gut brauchen kann: kommunikative Fähigkeiten, Nein sagen und mit Gruppen zusammenarbeiten – wichtige Kompetenzen, die in jeder Tätigkeit von Vorteil sind. Selbstbewusst engagiert sich Carmen Wedele in der Hospizarbeit und will eine Zusatzausbildung zur Palliativfachkraft machen. Der Pastoralkurs war eine wichtige Station auf diesem Weg.

Derzeit läuft ein neuer Pastoralkurs mit 15 Frauen und Männern über die Diözesanstelle Hochrhein mit Abschluss Anfang Juli. Er schafft zudem die Voraussetzungen für die Bewerbung zur praxisbegleitenden Ausbildung zur Gemeindereferentin und zum Ständigen Diakon.