Waldshut-Tiengen Das bietet der Kabarett-Herbst 2017

Das neue Programm für den Kabarett-Herbst des Waldshut-Tiengener Kabarett-Herbst liegt vor. Sieben Künstler treten vom 23. September bis 28. November im Tiengener Ali-Theater auf. Zudem gibt es im Januar wieder zwei Nachschläge. Was das Programm 2017 bietet, erfahren Sie hier.

Tiengen – Der Kabarett-Herbst des Waldshut-Tiengener Kulturamtes startet im September in seine 16. Saison. Auch dieses Jahr finden wieder alle sieben Veranstaltungen um 20 Uhr im Ali-Theater Tiengen statt.

Den Auftakt macht am 23. September die Musikkabarettistin Anna Piechotta, die in ihren Liedern mit unerwarteten Wendungen und ironisch angehauchten Texten überraschen möchte. Wem das gesprochene Wort mehr zusagt als das gesungene, dem bietet sich Sarah Hakenberg am 1. Oktober an. Sie prangert in ihrem Programm die heutige Mutlosigkeit an und ruft dazu auf, wieder mehr zu wagen.

Wagemutig ist auch Lisa Catena, die die Grauzonen zwischen Gut und Böse genauer beleuchten möchte. Die gebürtige Schweizerin tritt am 11. Oktober auf. Mit Matthias Deutschmann kommt ein Veteran der Kabarettszene nach Tiengen. Im Ali-Theater wird er am 21. Oktober sein bereits 13. Programm spielen und dem Politikbetrieb Kontra geben.

Der Politik wendet sich auch Lutz von Rosenberg Lipinsky zu. Am 5. November versucht er, den Menschen humorvoll die Angst zu nehmen vor all den politischen Krisen und Hiobsbotschaften. Schon zum vierten Mal gastiert Bernd Regenauer in Tiengen, am 10. November jedoch als Personal Coach Harald Nützel, der während seines fiktiven Aufbau-Seminars mit der gesamten „Optimierungsbranche“ abrechnet. Den Abschluss macht am 28. November die Schweizer Clown-Komödiantin Gardi Huttner, die mit ihrem Solostück beweist, dass man für gutes Kabarett nicht unbedingt den Mund öffnen muss. So hält es auch der Kulturamtsleiter Hartmut Schölch in seinem Vorwort der Broschüre: „Wenn es am Ende allen Spaß macht, uns, Ihnen und den Künstlern, dann ist es Kabarett, jawohl!“

Auch dieses Jahr wird es wieder einen Nachschlag geben. Am 19. Januar 2018 treten Stenzel & Kivits mit ihrem „Impossible Concert“ im Ali-Theater auf, während am 23. Januar Volkmar Staub und Florian Schroeder ihren kabarettistischen Jahresrückblick in der Stadthalle Tiengen zum Besten geben. Heute startet der Vorverkauf. Die Karten für alle Veranstaltungen (außer dem Nachschlag) sind in der Tourist-Info Waldshut, der Buchhandlung Kögel Tiengen, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online (www.reservix.de oder www.kabarett-herbst.de) erhältlich und kosten zwischen zwölf und 22 Euro.

Kabarett-Herbst