Waldshut-Tiengen Das bietet das World-Town-Festival 2017

Das World-Town-Festival des städtischen Kulturamtes findet vom 3. Februar bis 5. Mai im Ali-Theater Tiengen statt. Was die Besucher erwartet, erfahren Sie hier.

Waldshut-Tiengen (mae) Das World-Town-Festival des städtischen Kulturamtes läuft vom 3. Februar bis zum 5. Mai im Ali-Theater Tiengen. Das Musikfestival bringt zum elften Mal die verschiedensten musikalischen Kulturen der Welt nach Waldshut-Tiengen.

Cara: Den Auftakt macht am Freitag, 3. Februar, 20 Uhr das deutsch-schottische Quintett Cara, das in seinem fünften Studioalbum "Yet We Sing“ die großen Themen des Lebens besingt.

Festival of Irish Folk Music : Weiter geht es am Dienstag, 7. März, ab 20 Uhr mit dem „Irish Spring", einem kleinen Festival im Festival. Drei verschiedene Bands begleitet von einem irischer Tänzer präsentieren neue Entwicklungen aus der keltischen Musikszene.

Music For Hope: Am Sonntag, 12. März, gibt es ein Sonderkonzert in Zusammenarbeit mit den „Helferkreisen Asyl" Waldshut und Tiengen. Eingeladen ist der syrische Pianist Aeham Ahmad, der vor zwei Jahren unter Lebensgefahr mit seinem Klavier auf einem Rollwagen in den Straßen Jarmuks spielte.

Louder Than Words: Zurück nach Irland geht es am Mittwoch, 22. März, um 20 Uhr mit dem Auftritt der „Henry Girls". Mit ihrem komplexen, intensiven, dreistimmigen Gesang sorgen die drei Schwestern regelmäßig für Begeisterung bei ihren Zuhörern.

Swing und Jazz: „Vano Bamberger & Band" präsentieren am 28. März um 20 Uhr auf hohem spielerischen Niveau ein schwungvolles Programm mit „Sinti-Swing, Guitar-Valse & Jazz-Ballads".

Wild World Music : So nennt das Trio „Violons Barbares" die Verbindung aus mongolischem Ober- und Untertongesang mit dem Spiel der 14-saitigen Gadulka und einer überwältigenden Perkussionswelt. Das Trio ist am Freitag, 28. April, ab 20 Uhr zu hören.

TogetherInMusic: Mit einem Fest der europäischen Musik endet das Festival am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr mit „Radio Europa". Das Quintett bewegt sich zwischen französischer Musette, Irish Folk, Balkanrhythmen, mediterranen sowie skandinavischen Klängen.

Das World Town Festival Ticket (79 Euro, ermäßigt 49 Euro, erhältlich in der Touristinformation) ermöglicht den Besuch aller sieben Veranstaltungen. Einzeltickets gibt es in der Tourist-Information Waldshut, in der Buchhandlung Kögel Tiengen oder im Internet (www.world-town-festival.de).

