Waldshut-Tiengen Das aktuelle World Town Festival hatte nie weniger als 100 Besucher

Eine positive Bilanz zieht Kulturamtsleiter Hartmut Schoelch zum World Town Festival 2017 und ist zufrieden mit der Resonanz.

Das elfte World Town Festival Waldshut-Tiengen fand in der vergangenen Woche im Ali-Theater in Tiengen mit dem Auftritt der Gruppe Violons Barbares einen furiosen Schlusspunkt. Zeit für Hartmut Schoelch, Leiter des Kulturamts der Stadt Waldshut-Tiengen, eine Bilanz zu ziehen. „Die elfte Auflage des World Town Festivals“, so Hartmut Schoelch, „war ein schöner Erfolg für uns als Veranstalter. Die Konzerte, die dieses Jahr alle im Ali-Theater in Tiengen stattgefunden hatten, erfreuten sich durch die Bank großer Akzeptanz. Zu kaum einer der sieben Veranstaltungen kamen unter 100 Besucher. Es ist toll, dass wir mit unserer kleinen Konzertreihe über 1000 Konzertbesucher ins Ali-Theater locken konnten.“

Herausragend waren die Auftritte der Interpreten im Rahmen des Irish Spring Festivals im März mit mehr als 230 Zuhörern und das Sonderkonzert mit dem palästinensisch-syrischen Pianisten Aeham Ahmad, das von den Helferkreisen Asyl Waldshut und Tiengen zusammen mit dem städtischen Kulturamt organisiert worden war (215 Zuhörer).

Auch die Gruppe Cara (irische Musik), The Henry Girls (ein Mix aus Americana und Irish Folk) und die Gruppe Violons Barbares (Musik aus der Mongolei, aus Kasachstan, Afghanistan oder Bulgarien) zum Abschluss der Konzertreihe lockten jeweils rund 150 Konzertbesucher ins Ali-Theater. Auf die Idee, das World Town Festival in Waldshut-Tiengen ins Leben zu rufen, brachten Hartmut Schoelch die guten Erfahrungen, die er mit der Organisation von Live-Konzerten, vor allem mit Irish und Scottish Folk, gemacht hatte. Hartmut Schoelch mit einem Schmunzeln: „Was London, Paris oder New York können, so dachte ich mir damals, das Können wir in Waldshut-Tiengen auch. Der Name World Town Festival erschien mir sofort wegen des Wortspiels (W-T) geeignet für das Projekt.“

Zunächst war das World Town Festival eine kleine Reihe mit drei Konzerten in der Stadtscheuer. Immer mit dabei waren die McCalmans, eine schottische Gruppe, mit der Hartmut Schölch befreundet ist. Zunächst waren die Konzerte der Reihe fast ausschließlich von irischer und schottischer Musik geprägt. Im Laufe der Jahre kamen Gruppen aus anderen Kulturkreisen hinzu, wie zum Beispiel aus Kuba, Benin, Rumänien und vielen anderen Kulturen. Bei größeren Veranstaltungen zog man in die Waldshuter Stadthalle um.

Manchmal ist das Festival, das normalerweise der Musik der Kulturen der Welt gewidmet ist, auch schwerpunktmäßig ausgerichtet, wie zum Beispiel im Jahr 2014, als das Saxophon im Mittelpunkt der Konzertreihe stand, oder 2012, als die Clowns der Welt Thema der Veranstaltungsreihe waren. Inzwischen gibt es im Rahmen des World Town Festivals in der Regel sechs Konzerte. Dazu kommen immer wieder Sonderkonzerte.

Für das World Town Festival 2018 werden laut Schoelch wieder sechs Konzerte stattfinden. Fest auf dem Programm steht bisher die irische Gruppe Goitse (gesprochen: gwitscha – „Komm her“), die am 24. Januar 2018 auftreten wird. Mit dabei haben will Hartmut Schoelch im nächsten Jahr auch die Künstler der Akkordeonale 2018.

Zur Person

Hartmut Schölchwurde im Oktober 1964 in Sinsheim im Kraichgau geboren. In Ottobrunn bei München machte er 1986 Abitur. In Hildesheim absolvierte er sein Studium für Angewandte Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis mit den Hauptfächern Literatur und Medien sowie Musik (Schwerpunkte Gitarre und Saxophon) und den Beifächern Philosophie und Politik. Den Abschluss als Dipom-Kulturpädagoge machte Schoelch 1996. Von 1994 bis 1996 war er im Veranstaltungszentrum Vier Linden in Hildesheim tätig (Finanzen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Booking). 1996 bis 1998: Geschäftsführung, Freie Theaterarbeit im Ländlichen Raum beim Forum für Kunst und Kultur in Heersum. 1998 bis 2000 Sachgebietsleiter für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit im Kulturamt Salzgitter. Seit 2001 ist Hartmut Schoelch Kulturamtsleiter bei der Stadt Waldshut-Tiengen, zuständig unter anderem für Veranstaltungen, Heimatpflege, Tourismus, Stadtarchiv, Bibliotheken und Museen. Schoelch ist Mitglied im Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Föfa Waldshut-Tiengen. In seiner Freizeit ist Schoelch leidenschaftlicher Musiker (Saxophon) und Songschreiber. Mit dem Baritonsaxophon hatte er einen Auftritt mit Lösekes Blues Gang beim Jazzfest Tiengener Sommer.