Lauchringen Das Winterkonzert des Männergesangvereins 1861 Unterlauchringen begeistert

Der Männergesangverein 1861 Unterlauchringen bietet ein buntes Programm. Die drei Gastchöre Männergesangverein 1871 Eintracht Leipferdingen, Let's Fetz Chor Bonndorf und Singklasse 6 des Klettgau-Gymnasiums Tiengen bereichern das Repertoire zusätzlich.

Lauchringen – Ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Winterkonzert präsentierte der Männergesangverein 1861 Unterlauchringen unter der Regie von Ehrendirigent Reinhold Indlekofer den rund 300 Besuchern in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Mit dabei waren zwei Gastchöre und eine Singklasse des Klettgau-Gymnasiums Tiengen. Recht anspruchsvoll und mit Schwung hatten die Gastgeber das Konzert mit dem Stück „Wo ein Lied erklingt“ eröffnet. Danach hieß Vorsitzender Alfred Hämmerle die zahlreichen Besucher, darunter die Ehrengäste, Bürgermeister Thomas Schäuble und den Ehrenpräsidenten des Chorverbandes Hochrhein, Josef Brogle, jeweils mit Gattin, willkommen. Sein besonderer Willkommensgruß galt auch den Gastchören aus Leipferdingen, Bonndorf und Tiengen.

Erneut mit hohem Anspruch setzte der gastgebende Chor seinen Auftritt mit dem „Frohen Sängermarsch“ und dem Frater Kellermeister“ fort, wobei sich das Risiko des auswendigen Singens prompt in einem Liedabbruch rächen sollte, was der Stimmung aber keinerlei Abbruch tat. Umso wuchtiger und stimmgewaltiger beschlossen die Sänger mit „Ich weiß ein Fass in einem tiefen Keller“, den ersten Liedblock. Frisch und unbekümmert zeigte sich die Singklasse 6 des Klettgau-Gymnasiums Tiengen unter der Leitung von Martin Umrath am Klavier mit drei Liedern und zum Teil schon mit beachtlicher Stimmkraft.

Den ersten Konzertteil beschloss der Männergesangverein 1871 Eintracht Leipferdingen mit einem Auszug aus seinem Jahreskonzert, darunter „Dschinghis Khan“ und „Moskau“, alles sauber und präzise intoniert und von Dirigent Tobias Hilpert überwiegend am Klavier begleitet. Einen besonderen Drive präsentierte der Let’s Fetz Chor aus Bonndorf unter der Regie von Dagmar Hosp nach ihrem singenden Einmarsch mit drei Gospels und dem etwas außergewöhnlichen Lied „Parkplatzregen“ von Oliver Gies. „Bewegung und Rhythmus stehen bei uns im Vordergrund“, so Basssänger Jürgen Braun in seiner Ansage, was der Chor zur Begeisterung des Publikums ausdrucksstark demonstrierte.

Natürlich durfte eine Zugabe nicht fehlen. Zwei weitere Lieder des gastgebenden Vereins, stimmkräftig und sicher dargeboten, sowie das gemeinsame Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“ von P. Maffay, zusammen mit der Singklasse 6 und Martin Umrath am Klavier beendeten das hörenswerte und gefällige Konzert, dass immer wieder mit heftigem Beifall des begeisterten Publikums bedacht wurde.

Bildergalerie im Internet: