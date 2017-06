Kreis Waldshut Das Risiko fährt immer mit: Zwei Longboarder erzählen von ihrem waghalsigen Hobby

Mit 60 Stundenkilometern den Berg runter und das gerade mal auf vier kleinen Gummirollen – das ist wohl kaum ein Hobby für Jedermann. Jonathan Gußmann und Laurin Schilling kommen dagegen ins Schwärmen, wenn sie vom Longboarden erzählen – auch wenn es auf öffentlichen Straßen nicht erlaubt ist.

Eine abschüssige Straße kurz hinter Unteralpfen, frisch geteert. Kaum ein Auto fährt an diesem Nachmittag hier vorbei. Die Straße gehört in dem Moment nur Jonathan Gußmann und Laurin Schilling. Die Gummirollen ihrer Longboards schleifen über den Asphalt, während sie in rasantem Tempo auf die Kurve zufahren, im letzten Moment ihr Gewicht verlagern, das Brett querstellen und elegant in die Kurve schlittern. Mit der Hand streifen sie über den Teer, stehen in Sekundenbruchteilen wieder gerade auf ihrem Brett und fahren weiter den Abhang herunter.

So sieht der rechtliche Hintergrund aus

Was die beiden Freunde hier machen, ist genau genommen verboten. „Longboardfahren auf der Fahrbahn ist eigentlich illegal, der Verstoß ist eine Ordnungswidrigkeit“, erklärt Paul Wißler, Pressesprecher der Polizei in Waldshut-Tiengen. Für Longboarder gelten dieselben Regeln wie für Fußgänger, und die besagen, dass Straßen tabu sind und Gehwege genutzt werden müssen. „Verstöße dürften in der Regel Ordnungswidrigkeiten sein, bei denen ein Bußgeld oder Verwarnungsgeld zu erwarten ist“, sagt Wißler, dem bislang kein Unfall mit einem Longboarder bekannt ist.



Der öffentliche Verkehrsraum sei aus Sicht der Polizei für Longboarder ungeeignet. Auch Jonathan Gußmann und Laurin Schilling haben schon darüber gesprochen, dass es sich bei dem Hobby aus ihrer Sicht zumindest um eine rechtliche Grauzone handelt. „Aus persönlicher Beobachtung kann ich sagen, dass wir Longboarder uns sehr bewusst sind, was wir fahren, wie wir es fahren, mit welcher Geschwindigkeit, und wann. Ich betone das, denn ich wage zu behaupten, nicht jeder E-Strom-motorisierte Fahrradfahrer weiß immer, was er tut. Gegenseitiger Respekt, Rücksicht auf Autofahrer, und die komplette Meidung von vielbefahrenen Straßen sind für uns genauso selbstverständlich, wie Helm und Schoner“, stellt Gußmann klar.

Seit gut einem Jahr sind die beiden aktive Longboarder. „Vier Meter haben gereicht, um mich komplett mit dem Longboard-Virus zu infizieren“, sagt Jonathan Gußmann und lacht. Durch Laurin Schilling (29) hat der 32-Jährige aus Ühlingen-Birkendorf erstmals von den Skateboard-ähnlichen Brettern gehört. Am meisten Spaß haben die beiden Freunde beim Downhill-Fahren und beim Freeride. Während es bei Ersterem um Geschwindigkeit geht und darum, Kurven möglichst schnell zu durchfahren, wird beim Freeride der Spaßfaktor in den Vordergrund gestellt.

Löcher in den Jeans, die den Blick auf Jonathan Gußmanns Knieschoner freimachen, zeugen davon, dass bei beiden Varianten Stürze keine Seltenheit sind. „Auch Schürfwunden bringt das Longboarden mit sich“, sagt der 32-Jährige und zeigt auf eine verheilte Wunde. Die Gefahr, die zu ihrem Sport gehört, ist beiden bewusst. Daher achten sie auf ihren Schutz und fahren mit Brustpanzer, Schonern und Helm. „Wenn wir Autostraßen abfahren, ist es zudem empfehlenswert, dass ein eigenes Auto hinter uns fährt, um genug Abstand zu haben“, erklärt Jonathan Gußmann. Immerhin können sie auf den vier Rollen Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erreichen.

In Unteralpfen, wo sie an diesem Tag unterwegs sind, geht es etwas gemütlicher zu. „Schätzungsweise 40 Stundenkilometer schaffen wir hier. Die Strecke haben wir durch Zufall entdeckt“, berichten die Longboarder. Ihr Fazit nach einigen Abfahrten: schön, aber zu langsam. Sonst sind sie häufig auf den Straßen von Waldkirch über Schmitzingen bis Waldshut, von Breitenfeld nach Tien-gen oder von Nöggenschwiel nach Weilheim unterwegs. „Andere Longboarder sieht man leider selten“, sagt Laurin Schilling, der in Gaiß lebt. Um das zu ändern, haben sie kürzlich den ersten Waldshuter Longboard-Freeride veranstaltet. Mit abgesperrter Straße und Shuttle-Service. Zehn Fahrer haben daran teilgenommen. Organisator Jonathan Gußmann: „Wir hatten die Idee, dass wir eine Gemeinschaft gründen wollen. Das war nun ein erstes Kennenlernen.“ Genügend Potenzial sei da, eine Wiederholung ist geplant.

Vor einigen Jahren hat der Longboard-Trend begonnen, mittlerweile ist er ein wenig abgeebt. „Vielen ging es dabei aber eher darum ein Board zu haben und es rumzutragen, statt wirklich damit zu fahren“, schildert Laurin Schilling seine Beobachtungen. Fragt man die beiden Männer nach ihrer Motivation für ihr waghalsiges Hobby, geraten sie ins Schwärmen: „Für mich ist das Adrenalin das Besondere am Longboarden,“ sagt Laurin Schilling. Und Jonathan Gußmann ergänzt: „Ich finde es einfach faszinierend, dass so etwas mit so einem Brett möglich ist. Das kostet unglaublich viel Konzentration und einen immensen Aufwand an Körperbeherrschung.“ Was auch dazu gehört, ist Geduld: Denn nach jeder Abfahrt geht es zu Fuß wieder hoch auf den Berg.

Das Brett

Ein Longboard ist ähnlich wie ein Skateboard, allerdings länger und mit größerem Achsenabstand. Im Gegensatz zum Skateboard, mit dem Fahrer häufig springen und Tricks machen, bleiben die Rollen des Longboards in der Regel am Boden. Longboards gibt es in verschiedenen Varianten für verschiedene Fahrtechniken. Der Ursprung des Longboardens liegt vermutlich bei Surfern, die Rollen unter ihren Brettern montierten, um damit auf der Straße fahren zu können.