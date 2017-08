Waldshut-Tiengen Das Mittelalter ist die Welt von Wolfgang Buri

Wolfgang Buri ist ein Tiengener Original. Er ist auch bei Schwyzertags-Umzügen dabei. Außerdem ist er ein Burgenbauer mit Geschick und Leidenschaft.

Er ist in Tiengen bekannt wie ein bunter Hund: Wolfgang Buri (66) ist eines jener Originale, die dem Städtchen durch ihr besonderes Auftreten und Wirken zusätzlich Farbe und eigenwilligen Charme geben. Der gebürtige Tiengener hat bis auf wenige Jahre, in denen ihn das Heimweh – wie er es nennt – gedrückt hat, immer in Tiengen gelebt. Beim Schwyzertags-Umzug sieht man ihn in der Regel vorneweg mitlaufen. Außerdem begleitet er Hubert Baumgartner bei seinen Nachtführungen.

Bei den Mittelaltermärkten in der Umgebung wirkt er zum Beispiel als Tor- oder Nachwächter mit. Wolfgang Buri trägt dabei Kleidung nach Landsknechtart und führt Hellebarde, Morgenstern und Messer mit sich. Fürs stilechte mittelalterliche Essen, baumelt immer in einem Lederetui ein kleiner Eisenspieß an seinem Gürtel. „Das Mittelalter fasziniert mich, es war eine sehr lebendige und farbige, aber auch düstere Zeit, auch Tiengen hat damals viel erlebt“, sagt Wolfgang Buri. Sein Interesse für vergangene Zeiten geht einher mit handwerklichem Geschick.

Seit 21 Jahren hat er sei Domizil in der Weihergasse, dort hat er seine Werkstatt, die in ihrer dunklen Lebendigkeit selbst an vergangene Zeiten erinnert. Seit gut zehn Jahren fertigt Wolfgang Buri hauptsächlich Burgen unserer Gegend. Er forscht zuvor vor Ort über ihren Standort, schaut sich Lagepläne an, wälzt Bücher, die Aufschluss geben können, wie sie höchstwahrscheinlich ausgesehen haben. Er hat unter anderem Modelle von Tiengen, Gutenburg, Krenkingen, Weisweil und Untermettingen angefertigt. Im Moment arbeitet er am Modell eines Teils der alten Stadtbefestigung Tiengens, am Storchenturm. Da er das Original vor Augen hat, kann er bis ins Detail hinein wirklichkeitsgetreu arbeiten.

Es ist sein zweites Modell des Storchenturms, das erste hat er verkauft und auch für das zweite bereits Interessenten. Alle seine Burgen stehen zum Verkauf. Der Abschied von seinen Sachen fällt Wolfgang Buri nie leicht: „Ich hänge an jedem Teil, das ich gemacht habe.“ Viel Arbeit steckt in den Burgen. Drei Monate bis zu einem Jahr arbeitet er an einer. Seine Grundbaumaterialien sind Holz und Bauschaum, den er so verarbeitet: „Ich schmiere ein Holzleim-Sägemehl-Gemisch auf den Bauschaum, schmeiße Asche darauf und lasse es trocknen.“ Danach sind seine Burgen nicht nur steinhart, sondern mit seinen Worten, auch "brutal schwer". Über einen Zentner würde zum Beispiel die Gutenburger Burg wiegen. Vor den Burgen hat Wolfgang Buri Steinbilder gemacht, er hat Hausnummern in Sandstein gemeißelt oder sie aus alten Dachziegeln herausgefräst. Vor dem Heim der Stadtschnüffler und vor der Galerie zur Glocke sind Schilder von ihm zu finden. Beim Waldshuter Chilbi-Heimatabend war Wolfgang Buri übrigens auch dabei: Er spielte unter anderem einen Bauchladen-Verkäufer.