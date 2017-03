Waldshut Das Landratsamt Waldshut zeigt eine Ausstellung zum Tag des Wassers

Bilder zum Thema "Wasser – Abwasser" zeigt das Landratsamt Waldshut in seinem Hauptgebäude zum Tag des Wassers.

Waldshut – Der Weltwassertag am Mittwoch, 22. März, steht unter dem Motto: „Wasser – Abwasser“. Zu diesem Anlass zeigt das Landratsamt Waldshut im Eingangsbereich des Hauptgebäudes, Kaiserstraße 110, eine Ausstellung mit Bildern zu diesem Thema. Da das Landratsamt am heutigen Mittwoch nur für angemeldete Besucher geöffnet ist, kann die Ausstellung auch am anschließenden Donnerstag und am Freitag während der Öffnungszeiten besichtigt werden. Schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Weltweit fließen 80 Prozent des Abwassers ungereinigt und ohne Weiterverwendung zurück ins Ökosystem. 663 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberen Trinkwasserquellen und sind so dem Risiko einer Erkrankung an Cholera, Ruhr und Typhus ausgesetzt. Im Landkreis und in ganz Deutschland habe die Abwasserbeseitigung ein sehr hohes Niveau erreicht, schreibt das Landratsamt. 97,8 Prozent der Einwohner des Landkreises seien an leistungsfähige kommunale Kläranlagen angeschlossen. 45 solcher Kläranlagen gibt es im Landkreis.

Doch es werden immer weniger. Im Jahr 1995 lag die Anzahl noch bei 65. Mit der Stilllegung kleiner Anlagen, die nicht ganz an die Reinigungsleitung von großen Kläranlagen herankommen, könne die Belastung der Gewässer reduziert werden. Da kleine Kläranlagen oft an kleinen, empfindlichen Gewässern liegen, komme diesem Trend eine besondere Bedeutung zu, so das Landratsamt. Neben der klassischen Abwasserbehandlung in Kläranlagen steht auch die Regenwasserbehandlung im Fokus. Der Umgang mit Regenwasser hat sich in den vergangenen Jahren deutlich geändert.

Früher war das Ziel, das auf befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser auf kurzem Weg in die Mischwasserkanalisation oder direkt ins Gewässer einzuleiten. Die heutige, naturverträgliche Niederschlagswasserbehandlung führt über die Versickerung über die belebte Bodenschicht. So soll den negativen Auswirkungen, wie etwa der Erhöhung der Hochwasserabflüsse oder der Verringerung der Grundwasserneubildung, entgegengewirkt werden.

Die Trinkwasserversorgung im Landkreis stellen die Gemeinden und Zweckverbände sicher. Für den vorsorgenden Grundwasserschutz hat das Landratsamt 177 Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Die hohe Anzahl der Schutzgebiete – so viele hat kein anderer Landkreis im Land – zeigt die dezentrale Versorgungsstruktur. Für die Wasserversorgung werden Quellen und Tiefbrunnen genutzt. Mit der Klimaerwärmung nehmen die Trockenheitsperioden zu. Deshalb dient es der Versorgungssicherheit, wenn in einem Versorgungsgebiet neben Quellwasser auch Tiefbrunnenwasser zur Verfügung steht.