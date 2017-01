Tiengen Das Kaspertheater in Tiengen blickt auf eine 20-jährige Tradition zurück

Das Kaspertheater in Tiengen blickt auf eine 20-jährige Tradition zurück

Die Freiburger Puppenbühne präsentiert die 20. Tiengener Puppenspieltage am 14. und 15. Januar im Schlosskeller in Tiengen.

Tiengen – Kinder seid ihr alle da? Diese Frage gehört zu einer traditionellen Kaspertheatervorstellung einfach dazu. Bereits zum 20. Mal gastiert die Freiburger Puppenbühne im Schlosskeller Tiengen mit ihrem Kaspertheater – das sich, aller Moden und Trends zum Trotz, immer noch großer Beliebtheit bei Jung und Alt erfreut. Das Geheimnis mag an den spannenden Geschichten liegen, welche die Freiburger Puppenbühne jedes Jahr im Gepäck hat. Vielleicht sind es aber auch die liebenswerten Charaktere, welche die Geschichten erst zum Leben erwecken – allen voran der Kasper, sein Freund der Seppel oder die Großmutter. Sie alle erleben auch in diesem Jahr wieder drei spannende Geschichten.

Die erste Geschichte „Kasper und der Zauberberg“ wird am Samstag, 14. Januar, um 14.30 und um 16 Uhr zu sehen sein. Sie handelt von Zauberer Magus Magicus, der die Prinzessin in einen Schmetterling verwandelt hat und im Glasberg gefangen hält. Ob es Kasper gelingt, den bösen Bann zu brechen?

Im Stück „Kaspers Reise zu Prinz Aladin“, das am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr gespielt wird, reist der Kasper in das Land des Sultans von Samarkand. Dort lernt er den Prinzen Aladin kennen. Gemeinsam müssen Sie viele Abenteuer bestehen, denn der Zauberer Ratschipur schmiedet finstere Pläne.

Zum Abschluss der Puppenspieltage, am Sonntag, 15. Januar, um 16 Uhr helfen Kasper und Bello dem Liebesglück von Prinz Holdermund und der schönen Prinzessin Arabella auf die Sprünge. Doch vorher muss im Stück „Kasper und der Drachenprinz“ noch ein böser Zauber überwunden werden.

Der Eintritt kostet sechs Euro. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Waldshut und in der Buchhandlung Kögel in Tiengen erhältlich, außerdem im Internet auf der Homepage der Stadt Waldshut-Tiengen (www.waldshut-tiengen.de).