Kreis Waldshut Das Jahrbuch 2016 des Geschichtsvereins Hochrhein bietet bisher Unbekanntes aus der Geschichte der Region

Das Jahrbuch 2016 des Geschichtsvereins Hochrhein präsentiert auf 88 Seiten vielfältige Themen aus der Lokalhistorie.

Der Geschichtsverein-Hochrhein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die historische Forschung zur Regionalgeschichte am Hochrhein zu fördern und das Neuerforschte der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dazu dient auch die Herausgabe eines jährlich erscheinenden Jahrbuchs mit dem Titel "Land zwischen Hochrhein und Südschwarzwald“. Kürzlich ist das neue Jahrbuch 2016 erschienen.

Der neue Band 22 mit 14 Beiträgen von acht Autoren zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig die Themen der Heimat- und Regionalgeschichte sind, die von den Autoren des Geschichtsvereins Hochrhein erforscht werden. Auf die Leser warten auf 88 Seiten historische Beiträge, die in ihrer Thematik völlig unterschiedlich sind und verschiedene Epochen berühren. Der Leser des Jahrbuchs des Geschichtsvereins Hochrhein wird also wieder viel Neues zur Lokalgeschichte erfahren. Denn gerade jene unbekannten, bisweilen auch unvollständig überlieferten Details aus der Regionalgeschichte möchte das Jahrbuch, das der Heimat- und Geschichtsverein Hochrhein jährlich herausgibt, festhalten und näher beleuchten.

Franz Falkenstein schreibt über zwei Brücken im unteren Steinatal und erzählt Geschichten aus dem Seltenbachtal zwischen Waldshut und Schmitzingen. Paul Eisenbeis beschreibt, wie es vor 150 Jähren zur Eröffnung der ersten Apotheke in Görwihl kam. Werner Vögt befasst sich mit einem Ereignis aus der Zeit, als der Österreichische Erbfolgekrieg auch seinen Schatten auf das Thimos in Oberhof warf. Von Hubert Roth erfahren wir etwas über den Streit um die Ableitung des „Weisweiler Sees“ und den historischen Hintergrund des Sieben-Kreuze-Steins bei Grießen. Richard Kaiser entnimmt einer Urkunde aus dem Jahr 1266 Interessantes zur Siedlungsgeschichte des Hotzenwaldes und entlockt drei geometrischen Plänen aus den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts bisher Unbekanntes aus Laufenburgs Geschichte.

Günter Hoffmann folgt den Spuren des Malers Wilhelm Dürr d. Ä. in St. Michael in Rheinheim und stellt den 1766 in Waldshut geborenen Josef Karl Kern (späteres Mitglied der Zweiten Kammer der Badischen Städteversammlung) vor. Hoffmann berichtet auch über Johann Baptist Hoechle, den Schüler des Tiengener Barockmalers Joseph Hartmann (1754 bis 1832). Konrad Lüthy schreibt über die frühere Marienverehrung in Murg. Lucia van Kreuningen stellt eine Betrachtung zur fünften Jahreszeit an und beschließt das Jahrbuch mit einem Bericht über die Frühjahrsexkursion des Geschichtsverein.

