Kreis Waldshut "Das Fell von Stuart Little ist von mir", sagt Armin Bruderlin, der aus Horheim stammt und bei Imageworks in Kalifornien arbeitet

"Das Fell von Stuart Little ist von mir", sagt Armin Bruderlin, der aus Horheim stammt und bei Imageworks in Kalifornien arbeitet

Der erste und anspruchsvollste Auftrag für Armin Bruderlin in den USA war die Mitarbeit an dem Film „Stuart Little“, für den er Stuarts Fell digital generierte. Der 58-Jährige stammt aus Horheim und arbeitet heute als Software Supervisor in der Development Group bei Imageworks in Kalifornien. Die Gruppe arbeitet im Moment an einem neuen Spider-Man-Film, der komplett animiert sein wird.

Sie arbeiten in der Region Los Angeles für das Unternehmen Sony Pictures Imageworks. Was genau tun Sie dort?

Wir entwickeln maßgefertigte Computerprogramme für unsere eigenen Künstler bei Imageworks, die dann für spezielle Effekte an Live Action Movies (zum Beispiel "Spider-Man") oder computeranimierten Filmen (zum Beispiel "Hotel Transylvania") eingesetzt werden. Diese Programme lösen üblicherweise spezifische Probleme, welche mit derzeitiger kommerzieller Software wie Maya von Autodesk oder Houdini von SideFX nicht erzeugt werden können. Beispiele sind ein natürlicher Skin-Deformer in Maya für unsere menschlichen Modelle, ein spezieller Bildverarbeitungsalgorithmus für das Nuke Programm von The Foundry, oder ein ganzes System zur Erzeugung digitaler Haare oder Federn. Ich arbeite mit einem kleinen Team von Ingenieuren hauptsächlich an Software für unsere Modellierer, Character Riggers (Rigs machen statische Modelle animierbar) und Animatoren. Viele unserer Programme sind Erweiterungen der Maya Software. An welchen Projekten wir arbeiten, wird von der Produktion bestimmt, das heißt üblicherweise einem neuen Film, der etwas Spezielles braucht. Lösungen werden oft beeinflusst davon, wieviel Zeit wir haben, was es kosten darf, und ob sie wiederverwendbar sind. Nach über 19 Jahren in diesem Milieu ist es für mich immer noch spannend, da jeder Tag Überraschungen bringt, und meist nicht wie geplant verläuft. Die Gelegenheit für mich als Ingenieur mit Künstlern und Produzenten zusammenzuarbeiten ist motivierend, stimulierend und herausfordernd. Ich bin immer noch erstaunt, wenn ich das Endresultat eines Effektes am Bildschirm sehe. Oft sind die besten Effekte die, die man als normaler Zuschauer gar nicht sieht. Jeder arbeitet an seinem Teil, und das Resultat kommt dann magisch zusammen, und ist so viel größer und besser als die einzelnen Teile.

Wir haben zusammen das Klettgau-Gymnasium Tiengen besucht, damals fielen Sie im Kunstunterricht durch Ihr Talent auf. War damit Ihr Weg vorgezeichnet, oder auf welche Weise sind Sie zu Ihrem heutigen Beruf gekommen?

Gutes Gedächtnis. Der Kunstunterricht hat mir immer Spaß gemacht. Nach dem Abitur habe ich allerdings auf meine andere Gehirnhälfte gesetzt, und meine Logik und Mathe Fähigkeiten eingesetzt, um Informatik zu studieren. Das was Anfang der 80er Jahre erst gerade im Kommen. In meinem jetzigen Beruf kann ich aber glücklicherweise meine Liebe zur Kunst und Kreativität oft auch einsetzen.

Die Konkurrenz unter kreativen Akteuren ist in der Filmbranche gewiss nicht klein. Wie schwer war es für Sie, in dem Metier Fuß zu fassen, und wie haben Sie es geschafft, sich zu etablieren?

Als ich mich vor fast 20 Jahren für einen Job in dieser Branche umschaute, war die Konkurrenz glücklicherweise noch nicht so groß. Zuvor war ich in der Forschung tätig, hatte mich in der Animation menschlicher Bewegungen spezialisiert, und mir mit einer Anzahl von Veröffentlichungen und Präsentationen zumindest in Nordamerika zu einem kleinen Namen in der Branche verholfen. Beides hat wahrscheinlich dazu beigetragen, ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Generell glaube ich, dass solide Kenntnisse, Expertenkenntnisse in einem spezifischen Gebiet, Ausdauer, eine gute Spürnase und ein bisschen Glück oft zu Erfolg führen können.

An welchen bekannten Produktionen waren Sie beteiligt?

Mein erster Film war "Stuart Little" (1999). Und ich glaube, der neueste war "Storks" (2016). Dazwischen sind zahlreiche andere, bei denen mein Name so fast ganz am Ende der Abspanne irgendwo erscheint. Eine Produktion, bei der ich Software Lead war und auf die ich etwas stolz bin, ist der animierte Kurzfilm "The ChubbChubbs", der 2003 den Oscar für Best Animated Short bekommen hat.

Welcher Auftrag war für Sie bisher der anspruchsvollste, und welcher hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?

Der anspruchsvollste Auftrag was der erste: das digitale Fell von Stuart Little zu generieren. Ich war neu in der Produktion mit wenig Erfahrung, und wir mussten recht schnell Resultate erzielen, da sonst nichts aus einem vollen digitalen Hauptdarsteller (Stuart) geworden wäre. Später hieß es dann, dass Stuarts Fell auch noch nass werden müsse für ein paar Shots, was wir Dank gutem Software-Design schnell implementieren konnten. Spaß macht eigentlich Vieles. Ich war an der Entwicklung des digitalen Federsystems für die beiden Vögel von "Stuart Little 2" beteiligt. Es war eine tolle Zusammenarbeit mit den Künstlern, die das noch elementare Programm erfolgreich und überzeugend in den Shots des Filmes benutzten, während wir ständig Änderungen vornahmen. Letztes Jahr habe ich einen Prototypen als Baustein für unser neues Gesichtsanimationssystem entwickelt, hauptsächlich für Animationsfilme, in denen die Figuren oft übertriebene Gesichtsausdrücke machen. Das war aufregend, da wir als Testfiguren Popeye und einen Schlumpf mit extremen Grimassen zu Verfügung hatten.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie alte Zeichentrick-Klassiker wie Disneys „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ aus dem Jahr 1937 betrachten? Lebt in den heutigen Produktionen etwas von diesem Erbe fort?

Die alten Disneyanimationen sind Paradebeispiele dafür, dass Animation beides ist, Abstraktion und Übertreibung. Die hochbegabten Animatoren mussten Bewegungen studieren, verstehen, und im Keyframe Verfahren in Animation umwandeln. Daran hat sich trotz Computer eigentlich nicht so viel geändert. Die visuelle Bildqualität ist natürlich um einiges realistischer als dazumal, aber individuelle, sympathische Charaktere zu entwickeln, und eine interessante Story zu erzählen, das ist auch heute das Hauptziel, und erfordert ähnliches Talent wie vor vielen Jahren.

Haben Sie persönlich einen Lieblingsfilm?

Eigentlich keinen bestimmten. Ich mag gute Filme in verschiedenen Klassifikationen. „Groundhog Day“und „Office Space“ schau ich mir gerne immer wieder mal an als tolle Komödien, oder auch einen der Klassiker von Billy Wilder, „Some Like It Hot“. Aber ich schaue mir auch gerne gut durchdachte, nicht lineare Actionfilme an, wie die Jason-Bourne-Trilogie mit Matt Damon, die neueren James-Bond- oder Mission-Impossible-Filme. Manche spannungsgeladene Filme, die mich auch heute noch zum Nachdenken und zum Teil Gänsehaut bei mir anregen, sind „Deliverance“ mit Jon Voight und Burt Reynolds, „Inception“, „The Martian“ und „Ex Machina“. Natürlich schau ich mir auch viele der Pixar, Disney und Dreamworks Animationsfilme an. Gruselfilme sind übrigens nicht so mein Fall.

Welchen Einfluss haben heute die Fertigkeiten der Animations-Spezialisten auf den Inhalt eines Films?

Hoffentlich wenig. Idealerweise sollte es anders herum sein. Der Inhalt eines Filmes muss bestimmen, welche Technologie, Tricks und allgemein welcher Stil am besten passt. Aber natürlich bestimmen die Fertigkeiten von allen, die direkt oder indirekt zum Film beitragen, den Inhalt des Filmes mit. Das gilt für technische und künstlerische Akteure, sowie auch für das Managerment.

Welche weiteren Fortschritte wird die Technik machen, auf welche neuen visuellen Erlebnisse darf sich das Publikum freuen?

Schwer zu sagen, das iPhone hat auch niemand erwartet, und als es zuerst erschien, haben die wenigsten vorausgesagt, dass es tiefgreifende soziale, zwischenmenschliche Strukturen innerhalb weniger Jahre für immer verändern würde. Ich glaube, dass nach dem letzten Wiedererwachen von 3D vor ein paar Jahren und Abflauen wenige Jahre später, und dem jetzigen Trend zu VR (ich erinnere mich, so im Jahre 1995 einmal einen Vortrag über „VR versus AR“ gegeben zu haben) vielleicht bald sogar eine Wende zum einfacheren visuellen Erlebnis gefragt ist. Wir arbeiten im Moment an einem neuen Spider-Man-Film, komplett animiert dieses Mal, aber mehr im originellen Comic-Book-Look. Interessanterweise ist dies gar nicht so einfach mit dem Computer, und wir müssen neue Technologie entwickeln, um den Regisseur zufriedenzustellen.

Keine Animation, sondern ein Polit-Drama aus dem wahren Leben ist der Triumph des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Als US-Bürger sind Sie wahlberechtigt. Wie haben Sie selbst den Sieg des Anti-Politikers wahrgenommen, wie haben Freunde und Bekannte reagiert?

Ich war schockiert, am Tag nach der Wahl lief nicht viel bei mir. Ich konnte nicht fassen, wie so ein respektloser, lügender, unqualifizierter und rassistischer Mensch überhaupt für etwas gewählt werden konnte. Er hat Frauen abschätzig behandelt, im Wahlkampf seine Konkurrenten beleidigt, und total unrealistische und vereinfachte Lösungen zu schwierigen Problemen vorgeschlagen. Natürlich ist Kalifornien schon seit jeher demokratisch (gegenüber republikanisch), und die Clinton hat hier so mit 60 Prozent über Trump (30 Prozent) gewonnen. Aber sie hat die entscheidenden fünf bis sechs Staaten wie Pennsylvania, Wisconsin und Florida verloren, wo sie die untere, ländliche, ungebildete, weiße Arbeiterschicht nicht überzeugen konnte. Diese hat für Trump gewählt und ihm knapp zum Sieg verholfen. Sie haben seinen einfachen Slogans geglaubt. Die nächsten vier Jahre werden auf jeden Fall „interessant“ werden. An Problemen mangelt es nicht. Er wird versuchen, Vieles zu ändern, einiges davon ist vielleicht gar nicht so schlecht. Man muss auf jeden Fall positiv denken.

Welchen Filmstoff würden Sie selbst gerne als Produzent oder Regisseur realisieren?

Hab’ noch nicht konkret darüber nachgedacht, aber irgendetwas Tiefgreifendes, Multikulturelles, Lustiges mit technologisch kompliziertem Ablauf aber einfachem Grundgedanken, vielleicht basierend auf einem deutsche Märchen.

Zur Person

Armin Bruderlin (58), in Horheim aufgewachsen, lebt seit 1997 in den USA. Sein Wohnort ist Culver City im Los Angeles County in Südkalifornien. Der Junggeselle ist Informatiker mit Diplom von der FH Furtwagen, er promovierte in Kanada an der Simon Fraser University. Jetzige Berufsbezeichnung: Software Supervisor in der Development Group bei Imageworks. Als Hobbys nennt er Yoga, Filme, Motorradfahren und an alten Autos basteln.