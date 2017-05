Waldshut-Tiengen Das Fatale Seniorentheater erlebt mit seinem Stück Mariechen saß weinend im Garten eine erfolgreiche Premiere

Die Akteure des Fatalen Seniorentheaters erhalten viel Beifall bei der Premiere ihres Singspiels, das sich mit alten Volksliedern befasst.

Viel Applaus ernteten die Akteure des Fatalen Seniorentheaters bei ihrer Premiere im Schmitzinger Gemeinschaftshaus. Auf der Basis alter Volkslieder präsentierte die Seniorengruppe unter der Regie von „Schäferin“ Rita Maier ein Singspiel in mehreren Sequenzen. Für ein musikalisches Geleit an der Zither sorgte Roland Kost, beim Moderieren half das Schäfchen Rosalia. „So viele Leute sind da, das freut uns richtig“, sagte Rita Maier zur Begrüßung. Dann stimmte sie selbst mit dem Lied „Liebe ist wie wildes Wasser“, in die Thematik des Abends ein, „für den einen wie eine Rose, für den andern wie ein Dornennest."

Dann präsentierten Irmgard Deichl und Fritz Reinelt im Duett die Titelmelodie „Mariechen saß weinend im Garten“, ein altes melodramatisches Küchen- und Bänkellied, das über das Schicksal einer alleinerziehenden Mutter berichtet. Beim Gassenhauer „Der Mond scheint so hell“ sang Roland Kost die Melodie, die Gruppe interpretierte das Lied in tänzerischer Form. Der Inhalt: Liebeslust, Frust und käufliche Liebe. In dem Vorlesestück „Ein Münchner im Himmel“, vorgetragen von Irmgard Deichl, ging es um die Liebe zum Essen, Trinken und Gesang im Jenseits.

Gegenseitige Treue und das sich Wiederfinden standen beim choreografischen Singspiel „Jetzt kommen die lustigen Tage“ im Mittelpunkt. Walter Rüttimann befasste sich in einem komplizierten Monolog mit dem Thema Denken. Den Text hatte er zusammen mit dem Teamkollegen und Akkordeonspieler Franz Matt verfasst, der aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht auftreten konnte. Der witzige Vortrag mündete in das Lied „Die Gedanken sind frei“.

Gerlinde König präsentierte eine Pantomime um den mehr oder weniger liebevollen Umgang mit alltäglichen Gegenständen, gefühlvoll begleitet an der Zither. Weitere Sequenzen gab es zu den Liedern „Wenn alle Brünnlein fließen“ und dem Heimatlied „Dort wo der Rhy vum Laufe chunnt“. Als Zugabe erinnerte Roland Kost mit der bekannten Operettenmelodie „Im Prater blühn wieder die Bäume“ von Robert Stolz an die Liebe zum Frühling.

Weitere Aufführungen