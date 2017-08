Waldshut-Tiengen Das Dorf Krenkingen entwickelt sich erfolgreich

Sommerserie Leben in den Ortsteilen: Krenkingen verfügt über rege Vereinsaktivität und etliche Handwerksbetriebe. Die barocke Kirche und das Gemeindehaus sind Mittelpunkt des öffentlichen Miteinanders.

Das malerisch gelegene Krenkingen mit der leicht erhöht dastehenden barocken St. Nikolaus Kirche liegt inmitten von Wäldern, Wiesen und Äckern, die heute von vier Vollerwerbslandwirten bewirtschaftet werden. Weniger markant als die Kirche, aber genauso wichtig für die rund 260 Einwohner ist das Gemeindehaus mit angegliedertem Feuerwehrgerätehaus. "Es ist Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft, hier finden unsere Veranstaltungen statt", sagt Ortsvorsteher Frank Kaiser (52), ein gebürtiger Krenkinger, der als Projekt- und Bauleiter in der Schweiz arbeitet. Entstanden ist das Gemeindehaus durch Umbau und Erweiterung der einstigen Grundschule, die Frank Kaiser vor ihrer Schließung 1972 noch besucht hat.

Als weiteren Meilenstein für die Entwicklung Krenkingens nennt der Ortsvorsteher die Dorferschließungsarbeiten, die das Anfang der 1970er Jahre noch selbstständige Krenkingen unter der Regie seines Vaters und damaligen Bürgermeisters, Andreas Kaiser, durchgeführt hat. Wichtig sei auch die Ausweisung eines Neubaugebiets Ende der 70er Jahre gewesen. Sechs Häuser entstanden im Zuge von Dunsten I, das Gebiet Dunsten II hat noch zwei freie Bauplätze. Stolz ist der Ortsvorsteher auch auf die im Vergleich zur Einwohnerzahl zahlreichen Handwerksbetriebe. Es gibt in Krenkingen zwei Baugeschäfte, eine Schreinerei mit Sägewerk, eine Schlosserei, eine Zimmerei und eine Bäckerei, die – wie die Privathaushalte- ein vergleichsweise schnelles Internet nützen können.

Das reiche Krenkinger Vereinsleben gestalten der Männer- und Kirchenchor, der Sportverein, die Landfrauen, die Guggenmusik Moschstpressband sowie die Freiwillige Feuerwehr und die Roller Connection, die alljährlich eine Ausfahrt organisiert. Ihren Zusammenhalt haben die Krenkinger schon mehrmals unter Beweis gestellt: So wurde durch Veranstaltungen vor allem seitens des Pfarrgemeinderats, durch Sammlungen und Spenden die Finanzierung der Innenrenovierung der St. Nikolauskirche 2006 tatkräftig unterstützt. Die beiden Sportplätze des SV Krenkingen, die infolge Platzmangels auf Detzelner Gemarkung liegen, wurden samt Vereinsheim in Eigenregie errichtet. Was fehlt, sind Umkleidekabinen, deren Bau der Verein und die Krenkinger Bürger nicht alleine stemmen können. "Wir wünschen uns, dass dort die Infrastruktur an den heutigen Standard angepasst wird", so der Ortsvorsteher.

Diese Anpassung wünscht sich Frank Kaiser auch für die Kreisstraße von Detzeln über Krenkingen bis Berghauskreuzung. Ansonsten fühlt sich der Ortsvorsteher mit seiner Familie sehr wohl in seinem Heimatdorf und seinen, wie er sagt, friedliebenden Bürgern. Sogar zwei berühmte Söhne hat Krenkingen: Den Sänger Max Mutzke und Ferdinand Freiherr Fechtig von Fechtenberg, der es vom 1756 geborenen Bauernsohn zum adligen Staatsminister und Ehrenbürger Wiens gebracht hat. Eine Tafel an den Überresten seines Geburtshauses erinnert an ihn.

Die Geschichte

Krenkingen wird um die Jahrtausendwende erstmals unter dem Namen Chreinchingen erwähnt. Die Freiherren von Krenkingen waren über drei Jahrhunderte eines der einflussreichsten Herrschergeschlechter der Region. Im Zuge ihres Niedergangs durch Verschuldung hatte Krenkingen mehrere Herrscher, bevor es um 1480 für mehr als 300 Jahre an das Kloster St. Blasien fiel. 1974 kam Krenkingen zu Tiengen, seit Anfang 1975 ist es Stadtteil der großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen.