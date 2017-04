Waldshut-Tiengen Das DRK Waldshut ehrt treue Mitglieder

Die Helfer des DRK Waldshut erhalten neue Kleidung und ein neues Fahrzeug. Der Rettungsdienst leistet doppelt so viele Einsätze wie im Vorjahr.

Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der 118. Hauptversammlung des Ortsvereins des DRK Waldshut. Als Wahlleiter fngierte Kreisbereitschaftsleiter Hans-Werner Schlett. Vorsitzender Manfred Feldmann wurde einstimmig wiedergewählt. "Du hast das toll gemacht, mach weiter“, ermunterte ihn der Wahlleiter. Auch der stellvertretende Vorsitzende Albert Süß wurde erneut in seinem Amt bestätigt. Ebenso Kassiererin Birgit Rieple. In den Vorstand gewählt wurden ebenfalls Joachim Simon und Ralf Rieple. Auch Beisitzerin Mathilde Rieple wurde in ihrem Amt bestätigt. Daniel Cielitza löst Schriftführerin Susanne Buhl ab, die ihr Amt niederlegt. Neu im Ärzteteam begrüßte der Vorsitzende Nora Gleissner, die zusammen mit Axel Frank als Bereitschaftsärztin zur Verfügung stehen wird. Er freue sich, sie im Team begrüßen zu dürfen, sie sei eine Bereicherung für das Team, erklärte der Wahlleiter.

Er freue sich auf die nächsten vier Jahre und danke dem Vorstand und den Mitgliedern für das Vertrauen, ergänzte Feldmann. Seit 50 Jahren hält Albert Süß dem Verein die Treue. Er bekam neben einem Geschenkkorb die DRK-Ehrennadel. Für 20 Jahre beim DRK bekam Mathilde Rieple ein Treuedienstabzeichen in Bronze. Zehn Jahre dabei sind Sven Hagen und Alexander Sinsig. Für fünf Jahre Mitgliedschaft beim Deutschen Roten Kreuz wurden Jonathan Neumann, Thorsten Riedel und Tamara Schlosser geehrt.

Zahlreiche Veranstaltungen hätte das DRK begleitet, berichteten die Bereitschaftsleiter. Beim Bike-Marathon in Waldhaus, Fronleichnam, Chilbi und Mini-Marathon sei das DRK vor Ort gewesen. Die Blutspenden hätten zum ersten Mal in der Stadtscheuer stattgefunden. Erschienen seien 574 Personen, von denen 60 Erstspender gewesen seien. Die Fachgruppe Rettungsdienst habe 29 Einsätze zu verzeichnen und 688 Krankentransporte, was eine Steigerung von 100 Prozent bedeute.

Die weitesten Ziele des DRK Waldshut seien Prag, Dresden und Köln gewesen. Sie hätten 11 331 Stunden geleistet, was 350 Stunden mehr seien als im Jahr zuvor, fuhr der Bereitschaftsleiter fort. Neu in diesem Jahr sei die neue Dienstkleidung, die aus Sicherheitsgründen jetzt zweifarbig sein müsse. Ebenfalls neu sei einer der Rettungswagen, der 190 PS stark sei und 3,5 Tonnen auf die Waage bringe.

Grüße von der Stadt brachte Stadträtin Rita Mosel mit. Sie seien froh, dass sie das DRK haben. Der Vorsitzende dankte allen Unterstützern des DRK. Der Verein habe eine stattliche Zahl an Mitgliedern und sei technisch sehr gut ausgestattet. Darauf sei er sehr stolz. Danken wollte er auch Kreisbereitschaftsleiter Hans-Werner Schlett. "Ohne dich würde der Ortsverein nicht da stehen, wo er steht.“ An die Mitglieder gewandt sagte er: „Macht weiter so.“