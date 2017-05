Waldshut-Tiengen Das Akkordeon-Orchester Tiengen erhält begeisterten Beifall für sein anspruchsvolles Kirchenkonzert

Das Akkordeon-Orchester Tiengen tritt mit variantenreichen Stücken in der Stadtkirche auf. Ungewohnte Klänge treffen auf faszinierende Optik.

Ein Akkordeon-Orchester und ein Kirchenkonzert – passt das zusammen? Für das Akkordeon-Orchester Tiengen stand das außer Zweifel. „Die gute Akustik unserer Pfarrkirche macht dieses Konzert zu einem ganz besonderen Klangerlebnis, sowohl für die Zuhörer als auch für das Orchester selbst“, hieß es im Programm. Zugleich wurde „ein vielseitiges und anspruchsvolles Programm“ angekündigt, unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach und Sergei Rachmaninow, arrangiert für ein Akkordeonorchester.

„Wir freuen uns, dass Sie bei diesen hochsommerlichen Temperaturen den Weg zu uns in die etwas kühlere Kirche gefunden haben“, sagte die Vorsitzende Antonia Gremmelspacher bei der Begrüßung der rund 150 Besucher. Dann setzten sich die 18 Musiker, verstärkt durch Bass, Harmonium und Schlagzeug, in Szene, um in einem einstündigen Konzert das Publikum in ihren Bann zu ziehen, unter der souveränen Leitung von Marlene Adam. Faszinierend war auch die Optik, das Halbrund der Akkordeonspieler mit Instrumenten und dahinter die prächtige Kulisse des barocken Altars. Dies war ein idealer Rahmen, um die große musikalische Bandbreite des Orchesters voll zur Geltung zu bringen.

Viel Abwechslung bot das Repertoire, mal mit technisch schwierigen Passagen, mal mit leisen, sensiblen Tönen, mal mit klanggewaltigen Melodien. Polka, Walzer und Ähnliches waren zwar tabu, doch eingeschlichen hatte sich immerhin ein Tango, eine „Tango Invention“, eine eigenwillige Variation über ein Thema von Johann Sebastian Bach, bearbeitet von Johann Ott. Mit „Concerto d'Amore“ von Jakob de Haan eröffneten die Musiker ihr Programm, ein Stück mit einer erstaunlichen Bandbreite: Nach einem feierlichen Auftakt ging es über zu flotten Rhythmen, Passagen mit viel Dynamik, rassigem Klang, Sequenzen, die an Orgelklänge oder an den Sound einer Big Band erinnerten – Barock, Pop und Jazz, ein Wechselbad der Klänge.

Die „Sinfonia in B“ von Johann Christian Bach bot, nach einem gefühlvollen Auftakt, ein sensibles Spiel mit den Klängen der Flötenregister. Verspielte Passagen mit verträumten Sequenzen, ganz im Stil der Wiener Klassiker, dominierten in der Suite „Quakko“ von Reinhard Michelis. Einen Einblick in die barocke Lebensfreude und Glaubensstärke, im typisch polyphonen Stil, vermittelte der Choral aus der Bach-Kantate „Jesus bleibet meine Freude“. Anspruchsvoll und abwechslungsreich waren auch die nächsten Stücke, darunter der Titel „Palladio“ von Karl Jenkins und die „Serenade, op. 2“ von Derek Bourgeois. Mit lang anhaltendem Beifall bedankte sich das Publikum für ein besonderes Konzert. Der Dank der Vorsitzenden galt Dirigentin Marlene Amann und Moderatorin Cindy Stelzer, die charmant und souverän durch das Programm geführt hatte.