Tiengen Damit der Strom richtig fließt

Cellpack mit neuer Schulungsanlage für Kabelsysteme. Unternehmen bereits seit 50 Jahren in Tiengen ansässig

Wenn es um die ober- oder unterirdische Verlegung von Stromleitungen geht, sind international Produkte einer Tiengener Firma im Einsatz. Das Unternehmen Cellpack Electrical Products stellt Verbindungssysteme für den Mittelspannungs- und Niederspannungsbereich her. Eine neue Schulungsanlage soll Monteuren praxisnah zeigen, wie mit den Produkten umgegangen wird.

Bei den Cellpack-Produkten geht es sowohl um die Montage als auch die Reparatur von Stromleitungen. Mitarbeiter der Stadtwerke waren es, die als erste eine Schulung auf der neuen Außenanlage absolvierten. „Mit dieser Erweiterung des bestehenden Angebots wollen wir nicht nur die Theorie vermitteln, sondern auch noch mehr auf die Praxisanwendung eingehen“, erklärt Ingenieur Matthias Gantert. Er ist Leiter der Anwendungstechnik und des Cellpack Training Centers. Das siebenköpfige Team bringt den Kunden die Grundtechniken der Kabelvorbereitung und die Montage von Verbindungsmuffen näher. 60 bis 80 Schulungen vollzieht das Team in Tiengen im Jahr mit Kunden aus Deutschland und aller Welt, letztes Jahr seien unter anderem Teilnehmer aus Skandinavien angereist.

Die erste Schulung im neuen Jahr und gleichzeitig mit der neuen Anlage machte fünf Mitarbeiter der Stadtwerke Waldshut-Tiengen mit dem Programm „Anwendung von Warmschrumpf- und Stecktechnik auf Kunststoffkabel“ vertraut. Nach einer Werksführung und einer theoretischen Einführung konnte die Schrumpftechnik in der Werkstatt der Anwendungstechnik erprobt werden. Die Tiengener Niederlassung von Cellpack beschäftigt 130 Menschen und ist auf die Herstellung von Kabelgarnituren aller Art spezialisiert. Sie dienen der Verbindung, Verzweigung sowie dem Anschluss von Kabeln. Diese Bauteile müssen zudem feuchtigkeits-, schmutz- und kälteresistent sein.

Auf der neuen Schulungsanlage sollen eine vollständige Schaltanlage mit integriertem 24-Kilowatt-Transformator und Nieder- beziehungsweise Mittelspannungsschaltfeld sowie Kabelmasten und -schächte den Baustellenalltag simulieren. Anders als bequem in der Werkstatt, müssen die Schulungsteilnehmer hier wie im echten Leben bei jedem Wetter in einen Schacht klettern und die gelernte Praxis anwenden. „Die Montage drinnen in der Werkstatt und draußen bei der Schulungsanlage kann man nicht vergleichen. Die Anlage ist sehr realitätsnah und authentisch“, findet Rainer Preuß, einer der Teilnehmer von den Stadtwerken Waldshut Tiengen.

Firmenjubiläum

Seit 50 Jahren gibt es den Standort von Cellpack Electrical Products in Tiengen. Zum Jubiläum wird es am Sonntag, 8. Oktober, einen Tag der offenen Tür geben. Zwischen 11 und 17 Uhr wird das Werk in der Carl-Zeiss-Straße 20 (Nähe Industriestraße) der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein und soll den Bürgern das Wirken der Firma erläutern.