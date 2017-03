Waldshut-Tiengen DRK trauert um Else Bergmann

Der Tiengener Ortsverein und der Kreisverband Waldshut des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) trauern um die langjährige ehrenamtliche Helferin Else Bergmann.

Tiengen – Der Tiengener Ortsverein und der Kreisverband Waldshut des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) trauern man um die langjährige ehrenamtliche Helferin Else Bergmann, die unter großer Anteilnahme auf dem Tiengener Friedhof zur letzten Ruhe geleitet wurde. Im Januar 1974 bereits war Else Bergmann in den DRK-Ortsverein Tiengen eingetreten. Nach der Grundausbildung stellte sie sich oft für Sanitätsdienste zur Verfügung. In jener Zeit hatte der DRK-Kreisverband Waldshut den Krankentransportdienst gerade in Eigenregie übernommen. Die Verantwortlichen waren damals froh, wenn sich qualifizierte Helfer dafür zur Verfügung stellten. Else Bergmann war eine besonders wertvolle Unterstützung für den Krankentransportdienst: Sie konnte jederzeit angerufen werden und stand dann für einzelne Patiententransporte oder auch tageweise zur Verfügung. Diesen Dienst leistete die Verstorbene viele Jahre ehrenamtlich. Fürsorglich betreute Else Bergmann bei den Blutspendeterminen des DRK Tiengen die Blutspender. Nach ihrer aktiven Zeit nahm sie gerne an den Treffen des DRK-Altenclubs Tiengen teil. Sie liebte es, Lieder mitzusingen und hat sich in der Gesellschaft sehr wohl gefühlt. Im Mai 2014 wurde Else Bergmann für 40 aktive Jahre im DRK geehrt und mit der Goldenen Ehrennadel des DRK-Landesverbandes Badisches Rotes Kreuz ausgezeichnet. Anlässlich ihres 90. Geburtstags im Oktober 2016 wurde sie vom DRK-Ortsverein Tiengen zum Ehrenmitglied ernannt.