Waldshut-Tiengen DRK Tiengen blickt auf aktives Jahr zurück

Tiengen – Der DRK-Ortsverein Tiengen wählte nach vier Jahren seinen gesamten Vorstand.

Einstimmig wiedergewählt wurden der Vorsitzende Manfred Krause, Kassiererin Sabrina Exner, Bereitschaftsleiter Sven Tiefert, die stellvertretende Bereitschaftsleiterin Rosemarie Nopper, Leiterin des Schulsanitätsdiensts Annette Schmidt, Leiterin des Altenclubs Karin Hoffmann, Leiterin der Sozialarbeit Carmen Vasiu (in Abwesenheit), Schriftführerin Maria-Sophie Bertrams sowie die Kassenprüfer Klaus Weißenberger, Petra Siebold und neu Ines Schwind, die bisher das Amt der Bereitschaftsleiterin innehatte.

Nachdem sich Rosemarie Notter nicht mehr als stellvertretende Vorsitzende zur Verfügung gestellt hat und bisher kein Nachfolger gefunden wurde, bleibt diese Position vakant. Neugewählt wurden zur Bereitschaftsleiterin Sabrina Exner und zum stellvertretenden Bereitschaftsleiter Silas Schubert, der, wie Nadja Maier, an offiziell durch Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart aufgenommen und verpflichtet wurde. Sie führte auch die Ehrungen durch. Für ihre über 40-jährige Arbeit als Bereitschaftsleiterin ernannte das DRK-Tiengen Ines Schwind zu seinem Ehrenmitglied. Eine Dankesurkunde wurde an Rosemarie Nopper überreicht, die seit 30 Jahren das Amt der stellvertretenden Bereitschaftsleiterin ohne Unterbrechung ausführt.

Eleonore Kammerer wurde für ihre 50 Dienstjahre mit der DRK-Ehrennadel des Bundesverbands in Gold mit der Zahl 50 verliehen. Für 35 Jahre wurden Michael Bergmann in Abwesenheit und für 15 Jahre Sabrina Exner geehrt. Der Ortsverein freut sich über 14 neue Schulsanitäter, die von Annette Schmidt ausgebildet worden sind. Nicht so erfreulich ist mit nur 371 die geringe Zahl der Blutspenden im Jahr 2016, wobei die 40 Erstspender Hoffnung machen. Zu den Einsätzen der Bereitschaft zählten die „Hoorige Messe“ und zahlreiche Schulsportveranstaltungen. Darüber hinaus wurde man zu sieben Bränden alarmiert. Der Ortsverein leistete im vergangenen Jahr 3469 ehrenamtliche Arbeitsstunden.

DRK-Ortsverein Tiengen

Mitglieder: 68, davon 15 in aktiver Bereitschaft, ausschließlich in Sozialarbeit tätig: vier. In der Altersabteilung sind acht aktive Mitglieder. Bereitschaftsarzt ist Dr. med. Thomas Boll. Arbeitskreis Blutspende: 13, davon acht vom Frauenverein und fünf Schwesternhelferinnen. Schulsanitäter: 26. Arbeitsstunden wurden 3469 geleistet, davon 1603 durch die Aktiven. Sozialarbeit: 795, Arbeitskreis Blutspende: 255, Schulsanitäter: 567, Aus- und Fortbildungen: 249.