WaldshutTiengen DRK-Fasnachtsbasar: Viel Närrisches für wenig Geld

Großer Andrang herrschte beim DRK-Fasnachtsbasar. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich in der großen Auswahl ihr Schnäppchen für Fasnacht zu sichern. Die Organisatoren freuten sich über den größten Andrang in der Geschichte der Aktion.

Waldshut – Es ist Samstagmorgen und beim DRK Kreisverband Waldshut wird gerade die Fasnacht losgetreten. Der DRK-Fasnachtsbasar macht hierbei seinem Namen alle Ehre: Die großen Körbe in der Mitte des Raums sind prall gefüllt mit bunten Schnäppchen und voller Hände, die nach ihnen wühlen. Dirndl, Masken, Hüte, Pelze und gigantische aufblasbare Teufelsdreizacke. Es gibt hier kaum etwas, was ein echter Narr in der fünften Jahreszeit nicht für sein kreatives Outfit gebrauchen könnte. Vorausgesetzt, er kommt rechtzeitig. Bereits eine Stunde nach der Eröffnung sind dieses Mal schon über 120 närrische Kunden bedient und mit großen Taschen voller bunter Fundstücke auf dem Rückweg zu ihren Gefährten. Und auch wenn sich der größte Trubel bereits gelegt und die besten Schnäppchen vorerst vergriffen sind, die zehn Helfer des DRK Kreisverbands Waldshut haben immer noch alle Hände voll zu tun, um die Schlange der Menschen, die zum Zahlen anstehen, überhaupt kürzer werden zu lassen. „So viel los war hier noch nie“, sagt die Organisatorin und Leiterin des Kleiderladens, Angela Sinko.

Der DRK-Fasnachtsbasar ist Kult und seit langer Zeit feste Tradition in der Waldshuter Fullerstraße. Das ganze Jahr über werden Kleiderspenden gesammelt und sortiert. Was zur Fasnacht passt, wird gesondert aufgehoben. „Vieles davon können wir nicht gebrauchen, aber es sind auch echte Schnäppchen dabei“, weiß Organisatorin Sinko: Angefangen bei alten Pelzmänteln, über komplette Dirndl und Trachten bis hin zu originalverpackten, nie getragenen Kostümen. Dazu gibt es unzählige Accessoires. Und das Beste: Kaum etwas kostet hier mehr als 30 Euro. Dennoch kommen beim Fasnachtsbasar rund 1500 Euro zusammen. Der Ertrag geht an die soziale Arbeit des DRK Kreisverbands, wie zum Beispiel an das betreute Wohnen „Am Seidenhof“ in Tiengen.

Der Fasnachtsbasar wird einmal im Jahr parallel zum wöchentlichen sozialen DRK-Kleiderladen veranstaltet, wo günstige Secondhandkleidung verkauft wird. Wer die Gelegenheit zum Aufrüsten seines närrischen Outfits verpasst hat, kann auch noch bei den Terminen in den kommenden zwei Wochen vorbeikommen. Viele Schnäppchen werden auch erst dann ausgelegt.

Sie präsentieren ihre närrischen Schnäppchen

Mittwochvormittag von 9 bis 11 Uhr am 8., 15. und 22. Februar sowie Freitagnachmittag von 14 bis 17 Uhr am 10., 17. und 24. Februar.