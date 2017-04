Kreis Waldshut DGB-Empfang: Kreisverband fordert mehr Mitbestimmung

Die Veränderungen in der Arbeitswelt, die politische Situation in Europa und die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit waren Themen bei Empfang des DGB Kreisverbandes. Dabei lobten die Redner das Engagement der Betriebs- und Personalräte.

Kreis Waldshut – „Brüder zur Sonne zur Freiheit“, stimmte Gitarrist Georg Sattler beim Empfang des DGB Kreisverbandes im katholischen Gemeindehaus an. Mit der bekannten SPD-Hymne weckte er Erinnerungen an die großen Zeiten der Arbeiterbewegung, die zur Gründung der Gewerkschaften und zur Einführung des 1. Mai als Arbeiterfeiertag führte. Kreisvorsitzende Veronika Heine freute sich, viele Besucher begrüßen zu können, unter ihnen den Waldshut-Tiengener OB Philipp Frank, der mit seinem neuen Beigeordneten Joachim Baumert kam.

„Auch in diesem Jahr möchten wir das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Betriebs- und Personalräte sowie allen Gewerkschaftlichen Funktionären auf Landkreisebene würdigen“, sagte Heine. „Wir stehen vor großen Herausforderungen, Sorgen bereiten uns der Rechtsruck in der Politik und die Zukunft Europas.“ In dieser Situation rufe der DGB auf, zusammenzustehen und gemeinsam nach passenden Antworten zu suchen. Sie verwies auf die Kundgebung am 1. Mai in Rheinfelden. OB Frank lobte ebenfalls das ehrenamtliche Engagement in der Gewerkschaft zum Wohle der Arbeitnehmer. Andrerseits beklagte er die Komplexität bei den politischen Entscheidungen, die für die Bürger kaum noch nachvollziehbar seien. Das zeige sich bereits auf kommunaler Ebene, wie etwa in der Bäder- und Spitalfrage.

Gewerkschaftssekretär Gerd Laskowski befasste sich mit den Veränderungen in der Arbeitswelt und der sozialen Frage. „Die Politik muss die Menschen endlich von ihren wachsenden Abstiegsängsten befreien, die einen Großteil der Bevölkerung belasten.“ Hinzu kämen die ständigen Veränderungen in der Arbeitswelt, „die Chancen aber auch große Risiken in sich bergen“. Seine Folgerung: „Wir brauchen nicht weniger Mitbestimmung, sondern mehr.“

Die Politik müsse dafür die Rahmenbedingungen schaffen, für flexiblere Arbeitszeiten, um Arbeit und Familie besser in Einklang zu bringen, für einen flexibleren Übergang ins Rentenalter und für eine auskömmliche Rente. Daneben müsse ein zweites Standbein, in Form einer Betriebsrente, massiv ausgebaut werden. Vanessa von Bothmer von der Schweizer Angestellten Gewerkschaft Vpod zog Vergleiche mit den Schweizer Verhältnissen. „Wir haben noch immer die 42-Stunden-Woche“, beklagte sie. Andrerseits sei die soziale Absicherung in der Schweiz konsequenter geregelt. „Die Angst vor den eigenen Ruhestand gibt es nicht, und es ist selbstverständlich, dass ein anständiger Lohn bezahlt wird.“