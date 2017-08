Waldshut-Tiengen Claus Schleith hat ein Herz für Chilbibock Ramires

Im Normalfall landet der Chilbibock traditionell im Kochtopf und dann auf dem Teller. Der letztjährige Chilbibock-Gewinner Claus Schleith brachte dies allerdings nicht über das Herz – daher lebt "Ramires" weiterhin fröhlich auf einer Wiese im Hotzenwald.

Eigentlich war das Schicksal von „Uli dem ehemaligen Waldshuter“ besiegelt. Der letztjährige Chilbibock sollte es vielen seiner Vorgänger gleichmachen, und beim traditionellen Bockessen in den Mägen der Waldshuter landen. Der damals servierte Bock schmeckte allerdings mehr nach Rehbock der Sorte Waldshuter Wildgehege, als nach original Chilbibock. Doch damit nicht genug: Auf einer Wiese im Hotzenwald wurde jüngst ein wohlgenährter Bock mit stattlichem Gehörn gesichtet, der – mehr oder weniger – auf Zuruf hört.

Tatsächlich hatte es der damalige Bockgewinner Claus Schleith nicht übers Herz gebracht, das Tier der Tradition und damit dem Schlachtermesser zuzuführen. Stattdessen verschonte er das Tier, nicht zuletzt auf Drängen seiner Familie, vor dem frühen Tod. Ein äußerst seltenes Ereignis in der Geschichte der Bockverlosung. Schon kurz nachdem das Glas bei Nummer 423 gefallen war, hatte Claus Schleith den Entschluss für sein schon verwegenes Vorhaben gefasst. „Das ist schon ein besonderer Bock“, sagt er.

Viele Male hat er ihn auf seiner Wiese besucht. „Die Beziehung war irgendwann wie zu einem Hund.“ Aber nicht nur das Herz, auch der Kopf spielte bei der Begnadigung eine Rolle, denn „Uli der ehemalige Waldshuter“ ist zu Größerem bestimmt. Er selbst stammt nämlich aus Düsseldorf, denn ein heimischer Bock, im richtigen Alter und mit ausreichend stattlichem Gehörn hatte sich in der Gegend nicht finden lassen.

Jetzt soll Ramires, wie der temperamentvolle Bock passenderweise mit bürgerlichem Namen heißt, es richten und dafür sorgen, dass nicht nochmal ein Bock „importiert“ werden muss. Und so verbringt der mittlerweile stattliche 100 Kilogramm wiegende Ramires seinen Alltag gemeinsam mit zwei Mutterschafen auf einer Streuobstwiese. Seine Aufgaben: Die Wiese „mähen“ und für viele zukünftige Chilbiböcklein sorgen. Was für ein Bock-Leben.

Chilbibock

Der Chilbibock ist in der Regel ein Schwarzkopf-Wiltshire-Schaf. Ausgewachsen können sogenannte Fleischrassen bis zu 120 Kilogramm wiegen. Schafe haben eine Lebenserwartung von rund zehn bis zwölf, manchmal bis zu 20 Jahren. Es wird angenommen, dass das Hausschaf vor 10 000 Jahren in Anatolien domestiziert wurde. Heute gibt es auf der Welt etwa eine Milliarde Schafe. Sie dienen vorrangig der Fleischerzeugung. Bis Anfang der 1950er Jahre wurden sie in Deutschland vor allem auf den Wollertrag gezüchtet, es gibt aber bis heute auch Milchschafe. Heutzutage werden Schafe in Deutschland vorwiegend in der Landschaftspflege eingesetzt, zum Beispiel auf Streuobstwiesen oder auf Deichen. Schafe sind Wiederkäuer. Ihre wichtigste Nahrung ist das Grünfutter. Sehr gerne fressen sie Brot. Dieses muss aber sehr trocken und zum direkten Verzehr kleingehackt sein, um nicht auf dem Wiesenboden liegenzubleiben. Dort feuchtgewordenes Brot kann dem Schaf gefährlich werden.