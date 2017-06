vor 2 Stunden Juliane Schlichter Waldshut Chipsdose statt Wasserflasche: Kommt ein neuer Fahrradtrend aus Waldshut?

Ein praktisches Accessoire hat SÜDKURIER-Redakteurin Juliane Schlichter an einem Fahrrad in Waldshut entdeckt. Entsteht am Hochrhein ein neuer Trend?