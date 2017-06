Gurtweil Campingplatz Gurtweil: Zu Heidi kommen die Urlauber gerne

Ein Besuch auf dem Campingplatz Schlüchttal in Gurtweil. Die Urlauber genießen Auszeit im Grünen und schätzen die Atmosphäre.

„Das Besondere hier ist die terrassenförmige Anlage am Hang, so hat man den Eindruck, dass man für sich ist“, so beschreibt Rudolf Huttach aus dem Kanton Zürich den Grund, warum er schon seit 24 Jahren hierher auf den Campingplatz Schlüchttal in Gurtweil kommt. Gerade macht er für sich und seine Partnerin einen schönen, neuen Stellplatz zurecht, ganz am Ende der Waldterrasse.

Viele Dauercamper fühlen sich auf dem Campingplatz wohl. So auch Andreas und Heike Buser aus Dittingen bei Basel und das Ehepaar Boberek aus Remetschwil im Aargau, die den Platz als ihre „Ruheoase“ und ihr „kleines Paradies“ bezeichnen. Die junge Familie Pöpperl aus Häusern ist zum ersten Mal hier. „Zuhause kann man nicht abschalten, hier können wir wirklich runter fahren“, sagen sie. Auch Eliane und Josef Zimmermann aus der Schweiz schwärmen vom Campingplatz: „Man ist hier mitten im Wald und trotzdem in fünf Minuten in der Stadt.“

Sogar die Harley Davidson von Camper Joachim Hüpfer bekommt ein eigenes trockenes Plätzchen auf „Heidis Plätzle“, so wird die Campinganlage mit Restaurant seit der Pachtübernahme von Heidi Schulz vor drei Jahren genannt. Mit der Komplettrenovierung der Gaststube und dem Engagement der Wirtin hat „Heidis Schlemmerstube“ ein besonderes Flair bekommen.



Aber nicht nur die Campinggäste freuen sich über die Speisen. Auch der Kindergarten in Gurtweil bekommt jeden Mittwoch das Mittagessen von hier, und einmal im Monat lassen sich rund 45 Senioren aus dem Ort bekochen. „Meistens koche ich dann etwas Aufwendiges, was sie selber nicht machen können“, erklärt Heidi Schulz.

Die Urlauber auf dem Campngplatz könnten nicht gemischter sein, es kommen Kletterer, die die Felswände im wilden Schlüchttal erklimmen, Wanderer und Radfahrer. Besonders beliebt ist der Platz auch bei Motorradfahrern, die von hier aus ihre Touren durch den Schwarzwald unternehmen.



Die Gäste aus dem Ausland kommen hauptsächlich aus England, Frankreich, Belgien, Holland und natürlich aus der Schweiz. Sogar eine Gruppe Motorradfahrer aus Australien konnte Heidi Schulz schon bei sich begrüßen. „Obwohl ich keine Werbung mache, sind wir im Sommer immer ausgebucht“, freut sie sich.