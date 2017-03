Waldshut-Tiengen Busfahrer Manfred Maier ist auch am Sonntag auf Achse

Sonntagsdienst: Busfahrer Manfred Maier brichtet von seiner Arbeit am Tag der Ruhe und darüber, wie sich die Passagiere an diesem Tag verändern.

"Ich muss ehrlich sagen, ich fahre gern sonntags", sagt Manfred Maier, der für Südbadenbus als Busfahrer unterwegs ist. Nicht jeder wäre derart froh, den eigentlich freien Sonntag arbeitend verbringen zu müssen. Aber Maier hat auch einige gute Gründe für die Zufriedenheit mit seiner Arbeitszeit. Zum Einen sei sonntags weniger Verkehr und zum Anderen seien die Fahrgäste einfach besser drauf, erläutert er schmunzelnd. Auch andere Sonntagsarbeiter befördere er oft, mit denen er sich dann gleich etwas verbunden fühle, erzählt der 63-Jährige.

Anfänglich begann Maiers Sonntagsdienst noch in Waldshut, seit zwei Jahren startet er nun ab Bad Säckingen seine Fahrten. Zwischen Blumberg, Schopfheim, Waldshut und Seebrugg verkehren die hiesigen Busse der Südbadenbus und da sich die Zuständigkeitsbereiche der Busfahrer recht oft ändern, kommt Manfred Maier viel in der Region herum, während er arbeitet. Derzeit fährt er neun verschiedene Strecken, sobald der neue Fahrplan in Kraft tritt, sogar zwölf. Gerade auf dem Hotzenwald, wo die Straßen relativ eng sind, könne es bei Gegenverkehr auch einmal schwieriger werden für Busfahrer, berichtet Maier.

Sonntags wird in zwei Schichten gearbeitet, daher muss er einmal um 8, einmal um 10 Uhr zur Arbeit erscheinen. Eine normale Schicht dauert sieben Stunden, die aber nicht vollständig auf der Straße verbracht werden. Hin und wieder wird eine Pause eingelegt und am Ende muss der Bus weggebracht und einige Abrechnungen erledigt werden. Hat er sonntags eine lange Schicht von 10 bis 23.30 Uhr, wird normalerweise montags freigenommen. "Das ist ein weiteres Plus an der Sonntagsarbeit, man hat dann einen oder eineinhalb Tage unter der Woche frei", sagt er. In seiner freien Zeit kümmert er sich um sein Haus und die Familie. "Busfahrer ist schon ein anspruchsvoller Beruf", findet Manfred Maier,"da braucht man auch mal etwas Ruhe."

Gerade an Wochenenden mit größeren Veranstaltungen sei viel los, lässt er durchblicken. In den fremdenverkehrstechnischen Hochburgen im Südschwarzwald steigen auch viele Touristen ein, für die Maier – wenn es die Situation ergibt – gerne mal den Tour-Guide spielt. Er ist dafür zwar beruflich nicht qualifiziert, aber wer, wenn nicht ein Busfahrer, kennt sich aus?

Zur Person

Seit fünf Jahren ist der mittlerweile 63 Jahre alte Manfred Maier Busfahrer für Südbadenbus. Er lebt mit seiner Frau in Albbruck und hat drei erwachsene Kinder. Schon in den 1970er Jahren erwarb er den Busführerschein, als er damals als Lastwagenfahrer arbeitete. Nachdem der angelernte Automechaniker 25 Jahre bei der Papierfabrik in Albbruck tätig war, musste er sich nach deren Schließung beruflich neu orientieren. Der Beruf des Busfahrers lag nahe, jedoch musste er die Busführerscheinprüfung nochmals absolvieren, da sich in der Zwischenzeit einige Regelungen geändert hatten.