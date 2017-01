Tiengen/Krenkingen Bürgerversammlung: Das steht 2017 in Krenkingen an

Bürgerversammlung: Das steht 2017 in Krenkingen an

Der Breitbandausbau und die Sanierung der Feldwege waren Thema in der Bürgerversammlung in Krenkingen. OB Philipp Frank informierte über die Themen die die Stadt derzeit bewegen. Zudem wurden zwei treue Blutspende geehrt.

Bei der Bürgerversammlung mit Rehessen informierten Ortsvorsteher Frank Kaiser und Oberbürgermeister Philipp Frank über örtliche und städtische Belange.

So sollen im Zuge der 2016 gestarteten und von der Stadt bezuschussten Feldwegesanierung auf dem Gebiet Krenkingens ab Herbst acht Feldwege mit einer Gesamtlänge von 3,5 Kilometern instandgesetzt werden. Neuer Wegewart ist seit September 2016 Felix Müller, der sich auch der Pflege und Aufsicht der Bachläufe annehmen wird, wie Ortsvorsteher Kaiser erklärte.

2017 soll zudem das Ballfangnetz am Bolzplatz erhöht und ausgebessert werden, um Konflikte zwischen seinen Nutzern und denen des dahinterliegenden Pferde-Dressurplatzes in Zukunft zu vermeiden. Bereits im Oktober 2016 fand die Obstbaumpflanzaktion statt. Auf Initiative des Ortschaftsrats Heiko Hug wurden 51 Obstbäume auf privaten Grundstücken gepflanzt. Die Kosten der Aktion in Höhe von 1175 Euro hatte die Ortsverwaltung übernommen.

Oberbürgermeister Philipp Frank informierte über die Hauptthemen Spitäler, Bäder und Haushalt sowie das Groß-Projekt Stadthallensanierung in Waldshut und den bevorstehenden Ausbau des Sulzerrings in Tiengen. Dabei machte er auf die extreme Komplexität der Themen aufmerksam und betonte: „Wir werden die uns zur Verfügung stehenden Mittel strategisch sinnvoll einsetzen.“ Er dankte den Bürgern für ihre Unterstützung und die Einsatzbereitschaft, mit welcher sie auf ihn zukämen und sich in ihrer „Mitmachstadt“ einbringen wollen.

Zum Thema Breitbandausbau informierte Gerhard Albicker von der Stadtverwaltung. In Tiengen herrsche momentan Aufbruchstimmung, da die Telekom hier den Ausbau in Eigeninitiative übernommen habe. Auch Krenkingen sei neben Breitenfeld in einer sehr komfortablen Lage und durch „Fibre to the Curb“ (Glasfaser bis zum Ortsverteiler, auch „Vectoring“ genannt) und bis zu 100 Mbit/s besser ausgerüstet, als vielerorts in den Städten.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden Johannes Schauer für 75-maliges Blutspenden mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und Silke Zeitz für zehnmaliges Blutspenden mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.