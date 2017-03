Waldshut-Tiengen Bürgerinitiative plant Aktion vor dem Rathaus für das Waldshuter Freibad

Im Vorfeld der Gemeinderats-Entscheidung über die Zukunft der beiden städtischen Freibäder Waldshut und Tiengen tritt die Bürgerinitiative Pro Freibad Waldshut am Samstag, 11. März, mit einer Aktion vor dem Rathaus an die Öffentlichkeit.

Gemäß dem von der Initiative formulierten Motto „Es ist fünf vor zwölf" beginnt die Veranstaltung um 11.55 Uhr. Bürger sind eingeladen, Artikel wie Sonnenhüte, Badekleidung, Handtücher, Schwimmtiere, Taucherbrillen und Liegestühle mitzubringen und damit ein symbolisches „Badeparadies" zu bilden. Bei einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats, die am Montag, 3. April, im Katholischen Gemeindesaal stattfindet, steht das seit Jahren diskutierte Bäder-Thema im Gemeinderat zur Beschlussfassung an.