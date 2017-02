Elf Einwohner geben 25 Vorschläge zu Bürgerhaushalt ab. Darunter sind exemplarische Problempunkte in Waldshut-Tiengen. Sechs Kritikpunkte und die Antwort der Verwaltung finden Sie hier, zusammengestellt von Susann Klatt-D’Souza.

Ärztemangel

Bürgeranliegen: Forderung nach Unterstützung für junge Ärzte zur Behebung des absehbaren Ärztemangels in Tiengen. Als Vorbild nannte ein Bürger die Ärztehäuser in Lauchringen. Spezielle Kritik gab es auch im Bereich der Hautärzte, von denen es im Kreis zu wenige gebe.

Verwaltung: Aktuell werde ein Förderprogramm erarbeitet zur Unterstützung für junge Ärzte. Dabei geht es laut Oberbürgermeister Philipp Frank nicht um Millionen, aber Unterstützungen in Höhe Mietzuschüssen wären denkbar. „Ich kann mir nichts aus der Hüfte schneiden“, so OB Frank.



Verkehrsberuhigung und Kontrollen

Bürgeranliegen: Forderung nach einem Blitzer im Bereich Mozartstraße/Kindergarten/Theodor-Heuss-Schule. Sporadische Geschwindigkeitsprüfungen würden nicht ausreichen. Forderung, gesamte Eschbacher Straße bis zum Ortseingangsschild auf 30 Kilometer pro Stunde (km/h) zu beschränken.

Verwaltung: Die Geschwindigkeit entlang der Eschbacher Straße auf 30 km/h zu beschränken, ist laut Stadt rechtlich nicht möglich. Im Bereich der Mozartstraße/Kindergarten würden häufige Radarkontrollen stattfinden. Blitzer seien nur dort sinnvoll, wo Unfälle ein Handeln erfordern.



Überquerungshilfen

Bürgeranliegen: Kritik an Überquerungshilfen, weil sie keine eindeutigen Hinweise für Autofahrer oder Fußgänger geben hinsichtlich der Frage, wer zuerst weitergehen oder weiterfahren darf. Ein Bürger schlägt vor, dort Ze-brastreifen einzurichten.

Verwaltung: Autofahrer sind an einer Überquerungshilfe nicht verpflichtet zu halten und haben somit Vorrang. Der Fußgänger muss warten. Für Zebrastreifen gibt es nach der Straßenverkehrsordnung gewisse Voraussetzungen. Dort, wo ein Zebrastreifen im Stadtgebiet vonnöten ist, befindet sich heute auch schon einer.



Städtische Toilette

Bürgeranliegen: Forderung nach der Sanierung der öffentlichen Toilette an der Schlossmauer in Tiengen (wie einst bereits beschlossen!).

Verwaltung: Bezüglich der Sanierung müssen Alternativen geprüft werden, da eine barrierefreie Umsetzung am derzeitigen Standort nicht realisierbar ist. Derzeit gibt es verschiedene Standortüberlegungen. Zudem war in der Verwaltung das Modell „nette Toilette“ in Umsetzung. Dabei stellen Händler und Gastronomen ihre WCs der Öffentlichkeit zur Verfügung. Dafür erhalten sie von der Stadt einen Kostenbeitrag.



Barrierefreiheit

Bürgeranliegen: Zugunsten Gehbehinderter mit Rollstuhl oder Rollator fordert ein Bürger das Einebnen des Kopfsteinpflasters in Tiengen (auch in den Parallelstraßen zur Hauptstraße), eventuell durch Ausgießen der Rillen zwischen den Steinen. Zudem kritisiert er, dass einige Steine angehoben sind, und obwohl er gut laufen könne, sei er gestolpert und hingefallen.

Verwaltung: Die Ringmauergasse (Foto) wird derzeit belagsmäßig umgebaut. Dabei werde auf eine behindertengerechte Oberfläche geachtet, so dass Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator die Straße nutzen können.



Brennpunkt

Bürgeranliegen:Wunsch nach Herstellung und Beibehaltung der öffentlichen Ordnung durch vermehrten Einsatz von Ordnungskräften zur Vermeidung von Obdachlosenansammlungen und Trinkgelagen in Tiengen (Löwendenkmal/Bahnhof) sowie am Busbahnhof in Waldshut.

Verwaltung: Die Stadt Waldshut-Tiengen habe auf die Zunahme von Verstößen gegen die öffentliche Ordnung reagiert. Aktuell sind zwei Stellen für diesen Einsatzbereich ausgeschrieben, sodass die Stadt für das Jahr 2017 eine Verbesserung erwartet.