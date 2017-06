Waldshut-Tiengen Bürger haben viele Ideen für die Waldshuter Liedermatte

Beim zweiten Workshop zum Quartierkonzept diskutierten Bürger zahlreiche Ideen. Unter anderem wurde eine Verkehrsentschärfung an der B 34/Am Liederbach durch eine Ampel gefordert. Keine konkrete Ergebnisse gab es dagegen beim Thema Bürgerbegegnung.

Einwohner der Liedermatte trafen sich zum zweiten Workshop für ein energetisches Quartierkonzept "Liedermatte". Dort vertieften sie die bereits beim ersten Workshop im Januar ausgearbeiteten Themenbereiche gemeinsam mit Vertretern der Stadtwerke, und des Energieversorgers Badenova. Das Unternehmen wurde seitens der Stadt Waldshut-Tiengen mit der Erstellung des Konzepts in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken beauftragt.

Im Bereich "Optimierung der Verkehrssituation im Quartier" brachten hier sowohl die schon seit Jahrzehnten in Betracht gezogene Ampel zwischen der B 34 und Am Liederbach wieder ins Gespräch, um besonders am Morgen die Ausfahrt zu verbessern. Ebenso wird eine Einbahnstraßenregelung in der Siemens- der Robert-Bosch- und möglicherweise der Bunsenstraße in Erwägung gezogen, die die schwierige Rechts-vor-Links-Regelung in den Einfahrten zur Straße Am Liederbach entschärfen könnte.

Beim Bereich "Energieeffizienz und Energieerzeugung" kam man zu dem Schluss, das ein gemeinsames Treffen von Vertretern der Stadt, der Stadtwerke und denen der Immobiliengesellschaften notwendig ist, um die zeitliche Koordination einzelner Maßnahmen in Einklang zu bringen. Für den Einbau von Wasserspeichern und Nahwärmeanlagen oder die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern müssen sowohl die Statik der Gebäude, als auch der Zustand und die Lebensdauer der Dächer und bestehender Anlagen geprüft werden.

Als besonders knifflig erwies sich der Themenbereich "Bürgerbegegnung ermöglichen". Hier konnten weder konkrete Maßnahmen, noch Ansprechpartner ermittelt werde. Man wolle sich aber mit einer möglichen Wiedereinführung eines Komitees für Straßenfeste einsetzen und regelmäßige Quartiertreffen in den Gaststätten lancieren. Turniere auf dem Bolzplatz könnten ebenfalls das Miteinander fördern.

Die Ergebnisse werden in einem Bericht zusammengefasst und dem Gemeinderat präsentiert. Die hierbei entstehenden Steckbriefe werden auch für die Bürger einsehbar sein. Projektleiter Marc Krecher präsentierte im Vorfeld die bisherigen Ergebnisse zum Thema Nahwärme. So könnten die Föfa-Gebäude im Zentrum der Liedermatte von einer einzigen Anlage versorgt werden.