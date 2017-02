Waldshut Bürger erhaten beim Tag der offenen Tür an der Stadthallen-Baustelle Einblicke in das Millionenprojekt

Bürger erhaten beim Tag der offenen Tür an der Stadthallen-Baustelle Einblicke in das Millionenprojekt

Ein Tag der offenen Tür in der Stadthalle ist für am 18. Februar geplant. Einige offene Fragen bleiben beim Thema Parkplätze.

Wie werden eigentlich die Millionen Euro verbaut, die in die Sanierung und Erweiterung der Stadthalle Waldshut mit Hallenbad und Sauna fließen? Einen Eindruck davon können sich Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 18. Februar, verschaffen. Dann gibt es auf der Großbaustelle an der Friedrichstraße einen Tag der offenen Tür. Für Herbst 2018 ist nach aktueller Planung der Stadt die Wiedereröffnung der Halle vorgesehen. Bei den Parkplatzproblemen, die seit Jahren Anwohner und Besucher beschäftigen, zeichnet sich bislang keine Lösung im Zuge der Sanierung ab.

Die Rohbauarbeiten sind größtenteils abgeschlossen, informierte auf Anfrage dieser Zeitung Annemone Sewarte, Leiterin des städtischen Hochbauamts. Gegenwärtig im Gang seien Arbeiten zur Dachabdichtung und zur Verglasung. Von der Friedrichstraße und auch von den Höhenlagen der Stadt aus ist schon gut zu sehen, wie der imposante neue Foyer-Bau sich mit seiner transparenten Fassade darstellen wird. Rohinstallationen technischer Gewerke haben ebenfalls schon begonnen, teilte Sewarte mit: zum Beispiel für die Bereiche Elektro, Heizung, Sanitär und Lüftung.

Immer wieder zu hören ist aus Einwohnerkreisen die Frage, wie es künftig um die Parkplätze der Halle steht. Bisher gab es vor dem Gebäude 24 reguläre Parkplätze und einen Behindertenparkplatz. Für die Besucher der Veranstaltungen und des Hallenbads mit Sauna haben diese Stellflächen aber nicht ansatzweise ausgereicht. Ergebnis waren zugeparkte Straßen rund um die Halle. In einer Bürgerversammlung zum Sanierungsprojekt im Februar 2014 erklärte der damalige Oberbürgermeister Martin Albers auf Anfrage von Anwohnern: In der gegenwärtigen Phase lägen noch keine Verkehrskonzepte vor. Eine Tiefgarage unter der Halle sei aus technischen und finanziellen Gründen nicht möglich. Bedauerlicher Weise, so Albers damals, nutzten Besucher nicht die nahe gelegenen Parkplätze in der Kornhausgarage oder auf dem Chilbiplatz. Albers in der Bürgerversammlung. „Ich habe keine Lösung, die die Anwohner zufriedenstellen kann.“

Dabei ist es auch drei Jahre später geblieben. Bislang sind keine Lösungsansätze bekannt, um Besucher von Stadthalle und Hallenbad verstärkt zur Benutzung von Chilbiplatz und Kornhausgarage zu veranlassen. Das Gegenteil könnte sogar eintreten: Sah das Konzept der Architekten zunächst eine Außenanlage ohne Auto-Stellflächen vor (außer für Behinderte), so steht jetzt wieder die Einrichtung einiger regulärer Parkplätze vor dem Gebäudekomplex zur Diskussion. Die Befürchtung von Skeptikern: Sollten diese Stellflächen (die den tatsächlichen Bedarf nicht decken können) realisiert werden, würde dies wieder zu Parksuchverkehr und wildem Parken rund um die Halle führen. In der Frage der Stellplätze vor der Halle gebe es „in den Gremien unterschiedliche Meinungen und den Auftrag, weitere Varianten zu erarbeiten“, so Annemone Sewarte auf Anfrage. Die Hochbauamtsleiterin: „Es werden Entwürfe erarbeitet, die unterschiedliche Stellplatzzahlen beinhalten.“

Der große Veranstaltungssaal der Stadthalle wird bei der Sanierung auf etwa 700 Sitzplätze ausgelegt, das sind etwa 300 weniger als bisher. Unter baurechtlichen Aspekten ist die Parkplatzfrage gelöst. Gemäß Landesbauordnung, so die Leiterin des Hochbauamts, waren für die Genehmigung des Hallenprojekts 211 Parkplätze erforderlich. Die Stellflächen seien auf dem unteren und oberen Chilbiplatz nachgewiesen worden. Laut Auskunft von Sewarte wurde diese Entscheidung noch unter Bürgermeister Martin Gruner getroffen, der die Stadtverwaltung auf Ende Januar verlassen hat.

Auf beiden Teilen des Chilbiplatzes stehen laut Auskunft von Sewarte insgesamt 425 Parkplätze zur Verfügung. Allerdings ist die Situation auch dort schon angespannt, insbesondere werktags während der Schulzeiten, aber auch bei Abendveranstaltungen. Die Parkhäuser sind ebenfalls teils massiv ausgelastet. Vor diesem Hintergrund gibt es nach Information dieser Zeitung Gedankenspiele bei der Stadtverwaltung, den unteren Chilbiplatz um ein Parkdeck aufzustocken.

Wiedereröffnung nach drei Jahren Bauzeit für Herbst 2018 geplant