Waldshut-Tiengen Bündnis 90/Grünen wählen Niklas Nüßle (22) in den Kreisvorstand

Auf der Kreismitgliederversammlung der Grünen wurde Niklas Nüßle (22) in den Kreisvorstand gewählt. Auf der Versammlung war auch der Bundestagskandidat Hans-Martin-Drescher zu Gast, der einen Ausblick auf den Wahlkampf und die anstehenden Termine gab.

Waldshut – Niklas Nüßle aus Ofteringen ist neue Kraft im Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen. In der Kreismitgliederversammlung im Rheinischen Hof wurde er von 22 Stimmberechtigten einstimmig gewählt. Der 22-jährige Student der Chemie und Bioingenieurwissenschaften an der ETH Zürich will nach eigenen Worten, verstärkt auf die Menschen, besonders die Jugend, zugehen. "Ich sehe ein großes grünes Potential, das nicht ausgeschöpft wird", sagte er. Die Themen "Erneuerbare Energien" und "Europa" liegen dem neuen Kreisvorstandsmitglied nach eigenen Worten besonders am Herzen. Ein weiterer Interessent für eine Mitgliedschaft im Kreisvorstand ist vorhanden, konnte aber in der Sitzung nicht anwesend sein.

Nötig gemacht hatte die Wahl das Ausscheiden von Peter Schanz und Norbert Utz aus dem Kreisvorstand. Den beiden wurde für ihre geleistete Arbeit gedankt, ebenso dem aus der Kreistagsfraktion ausgeschiedenen Hans-Eugen Tritschler. Mit Blick auf die kommende Bundestagswahl im September, werden sich Schanz und Utz weiterhin an vorderster Front für ihre Partei einsetzen. Utz bleibt im Bereich Internet und Öffentlichkeitsarbeit aktiv und beide sind Mitglied des Wahlkampfteams. Ihm gehören bislang neben den Kreisvorstandsmitgliedern, Hans-Joachim Müller und mit Ulrich Martin Drescher, der Bundestagskandidat der Grünen an.

Drescher war zu Gast in der Kreismitgliederversammlung. Er geht davon aus, dass die Themen Europa und innere Sicherheit den Wahlkampf bestimmen werden und drückte gleichzeitig sein Bedauern aus, dass das wichtige Thema Ernährung in seinen bisherigen Wahlkampfveranstaltungen wenig präsent gewesen sei. Drescher zeigte sich sehr selbstbewusst: "Ich will den Wahlkreis direkt holen", sagte er. Am 13. Juni wird er in Bonndorf sprechen. Drescher ermunterte dazu, ihn zu Veranstaltungen der Ortsverbände einzuladen.

Die offizielle Auftaktveranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen für die heiße Phase des Wahlkampfs ist am 21. Juli, 16 bis 18 Uhr, auf dem Viehmarktplatz. Wie das Wahlprogramm der Grünen aussieht, legte mit Landesschatzmeister Wolfgang Kaiser, der zweite Gast des Abends dar. Im Zentrum des Wahlprogramms unter dem Motto "Zukunft wird aus Mut gemacht" stehen Themen aus den Bereichen Umwelt, Freiheit, Welt und Gerechtigkeit. Abgestimmt wird über das Wahlprogramm in der Bundesdelegiertenkonferenz von 16. bis 18. Juni in Berlin. Niklas Nüßle und Ulrich Martin Drescher werden als Delegierte mit dabei sein.