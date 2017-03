Waldshut-Tiengen Büfett im Rahmen des Konzerts mit Aeham Ahmad in Tiengen kommt gut an

Büfett im Rahmen des Konzerts mit Aeham Ahmad in Tiengen kommt gut an

Auf Initiative des Helferkreises präsentierten beim Auftritt des Pianisten Aeham Ahmad sechs Köche aus Syrien leckere Spezialitäten aus ihrem Heimatland, die bei den Gästen außerordentlich gut ankamen.

Tiengen – „Lecker; köstlich“, das war der allgemeine Tenor am syrischen Büfett, das im Rahmen des Konzerts des „Pianisten aus den Trümmern“ Aeham Ahmad in einem Zelt vor dem Ali Theater serviert worden war und im Nu von den zahlreichen Gästen verzehrt wurde. Initiator des Büfetts war der Helferkreis Tiengen, der das Thema Flüchtlinge durch dieses Rahmenprogramm wieder in den Fokus rücken wollte. Auch Ulli Kisch vom Helferkreis Waldshut, die eine syrische Familie betreut, bestätigte, dass die syrischen Häppchen mit den klangvollen Namen wie Tabuleh, Bakklava oder Mutabeh ein voller Erfolg waren. Die Köstlichkeiten zubereitet hatten vier syrische Köchinnen und ein Koch, allesamt aus Syrien geflüchtet.

Sama Alayoubi, eine der Köchinnen ist seit einem Jahr in Deutschland. Sie ist in Damaskus geboren und hofft in Deutschland die begonnene Ausbildung als Buchhalterin beenden zu können. Nour Shiek Trab dagegen ist 38 Jahre alt und kommt aus Aleppo. Sie war Englischlehrerin und möchte in Deutschland gerne wieder als solche arbeiten. Ihr Motto ist: "schenk mir keinen Fisch, hilf mir zu angeln".

Marwa Mansour ist Palästinenserin und in Damaskus geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie hatte mehrmals versucht zu flüchten bevor die Flucht dann gelang. Sie möchte jetzt schnell Deutsch lernen. Ihr größter Wunsch wäre, dass ihre Mutter nach Deutschland kommt. Nour Schaban ist 22 und Näherin. Ihr Mann ist Elektriker. Ihre Eltern und ihre Schwester leben bereits in Deutschland. Sie möchte gerne eine Schneiderlehre machen.

Safaa Alshiekh ist 27 und stammt aus Aleppo. Sie hat in Aleppo als Lehrerin gearbeitet und ihr Mann als Koch in einem Fünf-Sterne-Restaurant. Ihr Traum wäre zusammen mit ihrem Mann ein Restaurant zu eröffnen. Khaled Abara, der sechste im Bunde, ist in Homs aufgewachsen. Zwischen 2011 und 2012 hatte er 600 Tage wie ein Gefangener gelebt. Er habe sich lediglich von den Blättern des Zitronenbaums ernährt und schließlich beschlossen zu flüchten. Er würde in Deutschland gerne als Lastwagenfahrer, Mechaniker oder Koch arbeiten. Alle sechs fühlen sich sehr wohl in Deutschland und würden gerne bleiben.